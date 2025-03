SV Fellbach: "Wir wollen Pforzheim einen heißen Tanz bieten"

Wenn der SV Fellbach am Samstag um 15 Uhr in der Oberliga den 1. CfR Pforzheim empfängt, ist es nicht nur das Duell des Tabellenvierzehnten gegen den Tabellensechsten. Es ist zugleich das erste Spiel seit der offiziellen Ankündigung, dass Trainer Tomislav Zoric den Verein zum Saisonende verlassen wird. Der 31-jährige Coach hatte Anfang dieser Woche seinen Abschied aus beruflichen Gründen erklärt – und will bis dahin noch alles in die Waagschale werfen.