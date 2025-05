SV Fellbach: "Wir wollen alles reinlegen – es sind noch vier Spiele"

Blickkontakt im Tabellenkeller

Wenn zwei punktgleiche Mannschaften in der heißen Phase der Saison aufeinandertreffen, ist klar: Es geht um mehr als nur drei Zähler. Für den SV Fellbach ist das Auswärtsspiel beim FC Zuzenhausen ein direktes Endspiel im Abstiegskampf. Beide Teams haben nach 30 Spieltagen 27 Punkte auf dem Konto, stehen auf den Plätzen 15 und 16 – Zuzenhausen dank der besseren Tordifferenz einen Rang vor dem SVF.

Die Partie ist damit eines der vielleicht bedeutendsten Spiele der Saison für beide Klubs. Wer hier gewinnt, verschafft sich ein Stück Luft, wer verliert, rückt dem Abstieg bedrohlich nahe.

Zoric: "Ein Gegner auf Augenhöhe"

Trainer Tomislav Zoric ordnet die Lage realistisch ein – mit klarem Blick auf die Bedeutung der Partie: „Wir erwarten ein spannendes Spiel in Zuzenhausen gegen einen Gegner, den wir auf Augenhöhe betrachten.“ Zuzenhausen ist ebenfalls Aufsteiger, kämpft wie Fellbach gegen das direkte Abrutschen in die Verbandsliga und hat wie die Gäste aus Fellbach noch vier Spiele vor sich.

Für Zoric steht fest: „Wir wissen, dass es um viel geht, dass wir versuchen wollen, Paroli zu bieten und ihrer Intensität entsprechend auch zu begegnen.“ Genau dieser Aspekt hatte im Hinspiel gefehlt.

Erinnerung ans Hinspiel: Ein Tag zum Vergessen

Das erste Aufeinandertreffen mit dem FC Zuzenhausen in dieser Saison war für den SV Fellbach ein sportlicher Rückschlag. Mit 1:4 verlor das Team damals zu Hause – und das deutlich. Bereits nach zwei Minuten traf Christopher Wild zum 0:1, in der 31. Minute legte er das 0:2 nach. Spätestens nach der Roten Karte gegen Ibrahim Njie (38.) und den weiteren Treffern durch Dominik Zuleger (47.) und Laurence Paling (60.) war das Spiel entschieden. Der Treffer von Benjamin Causevic zum 1:4 (63.) war nur Ergebniskosmetik.

Zoric erinnert sich noch genau an die Lehren aus diesem Tag – und will sie unbedingt in den Spielplan für Samstag einbauen: „Die Fehler, die wir im Hinspiel gemacht haben, müssen wir möglichst vermeiden und eine konzentrierte Leistung aufs Feld bekommen.“

Verletzungssorgen erzwingen Anpassungen

Personell muss der SV Fellbach am Samstag improvisieren. Trainer Zoric muss auf mehrere Stammkräfte verzichten: „Wir sind verletzungsgebeutelt. Uns fallen drei, vier Spieler aus, sodass wir auch ein bisschen was verändern müssen, ein bisschen anders agieren müssen, als wir es ursprünglich geplant hatten.“

Wie genau diese Veränderungen aussehen werden, ließ der Coach offen. Klar ist nur: Die taktische Grundordnung und das Zusammenspiel müssen funktionieren, auch wenn neue Spieler ins System integriert werden.

Zuletzt gut gespielt, aber erneut ohne Punkte

Auch wenn das Ergebnis gegen den neuen Meister SG Sonnenhof Großaspach (0:3) am vergangenen Wochenende deutlich war, zeigte der SV Fellbach erneut eine disziplinierte Leistung. In der ersten Halbzeit hielt die Mannschaft lange gut dagegen, hatte eigene Chancen, geriet aber durch individuelle Klasse der Gäste ins Hintertreffen.

Zoric lobte im Nachgang vor allem die Einstellung: „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht in der ersten Hälfte, waren da sehr diszipliniert.“ Die zweite Hälfte allerdings offenbarte, wie schwer es ist, mit einem Kader am Limit über 90 Minuten auf Spitzenniveau zu bestehen.

Noch vier Spiele, noch jede Menge Emotionen

Das Spiel in Zuzenhausen ist das erste von vier verbliebenen Saisonspielen – und vermutlich das entscheidendste. Der Blick auf den Spielplan zeigt, dass noch schwere Aufgaben bevorstehen. Doch in Zuzenhausen geht es nicht um Bonuspunkte, sondern um Pflichtpunkte. „Jetzt sind es noch vier Spiele für uns in der Oberliga“, sagt Zoric.

Vorfreude statt Nervosität

Trotz der Drucksituation herrscht im Fellbacher Lager keine Lähmung. Im Gegenteil. „Wir freuen uns auf das Spiel, die Vorfreude ist groß“, sagt Zoric. Es ist ein positives Signal in einer schwierigen Phase. Kein Lamentieren, kein Verstecken – sondern der klare Wille, sich der Herausforderung zu stellen. „Wir wollen alles reinlegen und gucken, dass wir möglichst viele Punkte noch holen“, so der Coach weiter.

Für Trainer Tomislav Zoric und sein Team ist klar, was zu tun ist: Konzentration, Leidenschaft, taktische Disziplin – und der unbedingte Wille, diesmal nicht wieder zu spät aufzuwachen. Es ist Zeit, zu zeigen, dass man in die Oberliga gehört.