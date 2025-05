SV Fellbach: "Wir wissen, dass es der schwerste Gegner ist"

Ein Duell mit maximal unterschiedlichen Vorzeichen

Die Rollen vor dem 30. Spieltag sind klar verteilt: Hier der übermächtige Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach mit 27 Siegen aus 29 Spielen, 91 Toren und der Aussicht, in Fellbach die Meisterschaft perfekt zu machen. Dort der SV Fellbach, Aufsteiger, 16. der Tabelle, punktgleich mit dem ersten Nichtabstiegsplatz, und mit 70 Gegentoren die drittschwächste Defensive der Liga.

Doch genau in dieser Konstellation liegt auch ein Reiz. „Wir wissen, dass es der schwerste Gegner ist, den es aktuell in der Liga gibt“, sagt SVF-Trainer Tomislav Zoric. „Der Sonnenhof hat die Möglichkeit, bei uns Meister zu werden.“ Diese Aussicht bringt Druck für den Favoriten – und womöglich Freiräume für den Außenseiter.

Widerstand statt Resignation

Trotz aller Übermacht des Gegners plant der SV Fellbach kein einfaches Mitspielen. „Wir müssen da dagegenhalten und versuchen, in irgendeiner Form an die Leistung anzuknüpfen, die wir auch gegen Balingen gebracht haben“, betont Zoric – ein Verweis auf ein Duell, in dem der SVF mit Leidenschaft und Einsatz für Überraschungsmomente sorgte.

Zwar endete auch dieses Spiel mit einer Niederlage, doch es hinterließ Spuren in der eigenen Haltung. „Da hatten wir gute Momente“, erinnert sich Zoric, „wir hatten auch ein, zwei nicht so gute Momente. Und es hat dann leider ausgereicht, dass wir da die Niederlage einstecken mussten.“

Großaspachs Dominanz: 6:0 im Hinspiel

Dass die SG Sonnenhof Großaspach aktuell eine Klasse für sich ist, bekam der SV Fellbach bereits im Hinspiel deutlich zu spüren. Mit 0:6 ging das Team auswärts unter – eine einseitige Partie, in der Fabian Eisele allein dreimal traf (4., 11., 25.). Niklas Pollex (16.), Niklas Mohr (45.) und Mert Tasdelen (70.) sorgten für die weiteren Treffer eines Großaspacher Offensivfeuerwerks.

Zoric kennt die individuelle Klasse des kommenden Gegners nur zu gut: „Der Sonnenhof befindet sich im Flow, hat unheimlich hohe individuelle Qualität und wird mit der Möglichkeit, Meister zu werden, natürlich hochmotiviert in das Spiel gehen.“

Leidenschaftlicher Auftritt zuletzt gegen Balingen

Doch der SVF hat in der Vorwoche ein klares Zeichen gesetzt. Trotz einer denkbar unglücklichen 2:3-Niederlage bei der TSG Balingen – ebenfalls ein Spitzenteam – lieferte das Team eines der besten Auswärtsspiele der Saison ab. Felix Dreher und Jamie Miller trafen für die Gäste, erst in der 90. Minute sorgte Balingens Simon Klostermann für den bitteren Knockout.

Heimspiel als letzte Chance auf ein Wunder?

Dass sich der SV Fellbach im Abstiegskampf befindet, ist das Resultat vieler enger Spiele – zu viele davon mit dem falschen Ende. Es braucht nun ein starkes Heimspiel, um sich im Saisonendspurt eine realistische Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.

Ein Punkt gegen Großaspach – oder gar ein Sieg – käme einer Sensation gleich. Aber: Zoric und sein Team wollen die Möglichkeit ernsthaft anpacken. „Zuhause wollen wir natürlich versuchen, alles in die Waagschale zu werfen und eine Überraschung landen“, formuliert der Trainer seine Hoffnung.

Kollektive Geschlossenheit gegen individuelle Klasse

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Kompaktheit. Schon gegen Balingen zeigte der SVF, dass er sich auch gegen spielstarke Gegner taktisch diszipliniert und aggressiv präsentieren kann. Das erfordert maximale Laufbereitschaft, klare Kommunikation – und ein Quäntchen Spielglück.

Zoric weiß: Nur mit einem Kollektiv, das an seine Grenzen geht, lässt sich gegen diesen Gegner bestehen. Ein Gegner, der defensiv kaum Fehler macht und offensiv jederzeit aus dem Nichts zuschlagen kann.

Fazit: Ein Spiel zwischen Realität und Möglichkeit

Der SV Fellbach geht als klarer Außenseiter in das Heimspiel gegen den unangefochtenen Ligaprimus. Und doch gibt es Argumente, nicht vorzeitig die weiße Fahne zu hissen. Leidenschaft, Mentalität und taktische Disziplin haben das Team zuletzt stark gemacht.

„Wir wissen, dass es der schwerste Gegner ist“, sagt Tomislav Zoric – aber er sagt auch: „Wir werfen alles rein.“ Und genau darin liegt der Wert dieses Spiels: Es ist mehr als ein Kampf David gegen Goliath. Es ist die Suche nach einem Funken Hoffnung in einem harten Abstiegskampf – mit offenem Ausgang.