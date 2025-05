SV Fellbach: "Wir werden versuchen, eine Überraschung zu landen"

Sa., 31.05.2025, 14:00 Uhr SV Fellbach SV Fellbach SSV Reutlingen Reutlingen 14:00 live PUSH

Ein besonderer Nachmittag steht bevor

Für den SV Fellbach ist es das letzte Kapitel einer schwierigen Spielzeit, die nach dem Aufstieg in die Oberliga einige Hoffnungen geweckt hatte. Der Klassenerhalt blieb am Ende außer Reichweite, die bittere Realität lautet: 21 Niederlagen aus 33 Spielen und der 15. Tabellenplatz bedeuten den Abstieg. Dennoch will die Mannschaft beim Saisonfinale ein Zeichen setzen.

Trainer Tomislav Zoric formuliert die Zielsetzung mit klaren Worten: „Wir freuen uns auf das letzte Spiel in der Oberliga. Wir wollen da nochmal eine gute Leistung zeigen und uns vor heimischer Kulisse entsprechend verabschieden.“ Für den 31-Jährigen wird es zugleich das letzte Spiel an der Seitenlinie des SV Fellbach sein.

Mut und Haltung zum Abschied

Die Vorbereitung auf das Spiel gegen Reutlingen steht im Zeichen der Mentalität. Zoric betont, dass sein Team „einen couragierten Auftritt hinlegen“ und „mutig spielen“ wolle – so, wie es die Mannschaft über weite Strecken der Saison trotz aller Rückschläge immer wieder gezeigt habe. „Das, was uns die ganze Saison ausgezeichnet hat.“

Gegen den SSV Reutlingen, der mit 46 Punkten auf Rang zehn rangiert und den Klassenerhalt längst gesichert hat, wird ein kampfbetonter letzter Auftritt erwartet. „Wir werden versuchen, da auch nochmal eine Überraschung zu landen am letzten Spieltag“, sagt Zoric mit Blick auf das Heimfinale.

Erneute Niederlage zuletzt – und trotzdem Hoffnung

Das Team zeigte zuletzt beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen eine phasenweise ansprechende Leistung. Beim 1:3 am vergangenen Wochenende war es erneut der couragierte Beginn, der Hoffnung machte.

Muhamed Sanyang brachte Fellbach per Foulelfmeter in der 22. Minute in Führung, bevor Bissingen das Spiel drehte. Der Ausgleich durch Nikolaos Dobros (32., ebenfalls per Strafstoß) und die Treffer von Matthias Stüber (41.) sowie Steven Neupert (85.) besiegelten die Niederlage. Dazu kam ein Platzverweis für Luca Campanile (55.), der die Gäste früh in Unterzahl brachte.

Hinspiel gegen Reutlingen: Stark begonnen, bitter verloren

Auch das Hinspiel gegen Reutlingen zeigte das typische Muster der Fellbacher Saison: gute Phasen, aber keine Belohnung. Im Stadion an der Kreuzeiche brachte Jonas Kohler den SV Fellbach kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (42.). Doch die Gastgeber konterten durch Sladan Puseljic (55.) und Riccardo Gorgoglione (65.). Der SV Fellbach verlor nicht nur das Spiel, sondern durch eine Gelb-Rote Karte gegen Torben Hohloch (81.) auch die personelle Kontrolle.

Ein versöhnlicher Abschluss als Ziel

Zoric und sein Team wollen sich nun mit einem positiven Erlebnis in die Sommerpause verabschieden. Es ist ein Spiel ohne sportlichen Druck, aber mit großer Bedeutung für die Identität des Vereins. Vor eigenem Publikum soll noch einmal alles in Bewegung gesetzt werden, um mit Anstand und Charakter aus der Liga zu gehen.

Für den SV Fellbach ist der Gang in die Verbandsliga eine Zäsur. Doch der Verein will sich geschlossen, kämpferisch und stolz verabschieden – mit Blick nach vorne und mit einem klaren Bewusstsein dafür, dass in dieser Spielzeit mehr möglich gewesen wäre.

Fazit: Ein Spiel mit emotionalem Gewicht

Der letzte Spieltag der Saison 2024/2025 steht ganz im Zeichen des Abschieds – von der Oberliga und von Trainer Tomislav Zoric. Der SV Fellbach will sich noch einmal aufbäumen und gegen Reutlingen mit Leidenschaft, Mut und Teamgeist auftreten.

Unabhängig vom Ergebnis wird dieses Spiel ein markanter Punkt in der jüngeren Vereinsgeschichte bleiben – als Ende einer schweren, aber lehrreichen Saison und als Moment des Neubeginns.