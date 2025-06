SV Fellbach: "Wir waren leider schon in den Ferien"

Ein bitteres Ende einer intensiven Saison: Der SV Fellbach hat sich mit einer deutlichen 0:6-Niederlage gegen den SSV Reutlingen aus der Oberliga Baden-Württemberg verabschiedet. Für Trainer Tomislav Zoric war es gleichzeitig das letzte Spiel an der Seitenlinie, ehe er den Verein aus beruflichen Gründen verlässt. Vor 450 Zuschauern kam die Mannschaft nie ins Spiel – und ließ vieles von dem vermissen, was sie über weite Strecken der Saison ausgezeichnet hatte. Dass der Abstieg schon vor dem Anpfiff feststand, war dabei keine Entschuldigung für den blutleeren Auftritt. Im Anschluss zog Zoric dennoch ein grundsätzlich positives Fazit – und betont, was trotz allem in dieser Saison geleistet wurde.