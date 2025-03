SV Fellbach: „Wir haben einen ordentlichen Auftritt hingelegt“

Ein ausgeglichenes Spiel bis zum 0:1

Der SV Fellbach begann ordentlich und hatte bereits in der Anfangsphase eine große Möglichkeit zur Führung. „Wir müssen nach fünf Minuten in Führung gehen, waren das leider nicht“, stellt Zoric fest. Auch Ravensburg kam zu Chancen. „Ravensburg hatte dann ein, zwei gute Abschlüsse, einmal aus der Ecke, einmal aus dem Spiel heraus, wo auch sie hätten gefährlich werden können“, analysiert der Trainer. Bis zur Pause blieb das Spiel torlos. „Dann geht es folgerichtig mit 0:0 in die Halbzeit“, so Zoric.

Führung für Ravensburg bringt den Knackpunkt

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig. „Bis dahin, in der zweiten Hälfte, war eigentlich nichts los“, sagt Zoric. Dann fiel jedoch das 1:0 für die Gastgeber. „Mit der ersten Chance fällt dann das 0:1, wo man so ein bisschen getroffen wird, ein bisschen aus dem Chaos und Gewühl heraus“, erklärt der Fellbacher Coach.

Fehlende Durchschlagskraft im Spiel nach vorne

Nach dem Rückstand tat sich der SV Fellbach schwer, ins Spiel zurückzufinden. „Es ist uns nicht gelungen, da eine große Durchschlagskraft zu erzeugen“, räumt Zoric ein. Der schwierige Platz machte das Kombinationsspiel zusätzlich anspruchsvoll.

Ravensburg setzt den Schlusspunkt

Kurz vor Schluss machte Ravensburg mit dem 2:0 alles klar. „Ravensburg hat es dann am Ende auch gut verteidigt, sodass man dann sagen muss, am Ende war das Ergebnis so okay“, so Zoric.

Blick auf das kommende Spiel

Die Niederlage war für den SV Fellbach ein Rückschlag, doch die Mannschaft will nach vorne schauen. „Wir nehmen das jetzt so mit und versuchen dann im nächsten Spiel einfach wieder von vorne alles rein zu investieren“, erklärt Zoric. Am Freitag empfängt der SV Fellbach im Max-Graser-Stadion den VfR Mannheim. Der Drittplatzierte reist mit 45 Punkten an und wird eine hohe Hürde für die Fellbacher. Anpfiff ist um 19 Uhr.