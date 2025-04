SV Fellbach: „Wir freuen uns auf ein gutes Heimspiel“

Tomislav Zoric erwartet unangenehmen Gegner

„Wir freuen uns auf ein gutes Heimspiel, auf ein spannendes Heimspiel gegen den Gegner, der jetzt die letzten zwei Spiele gewonnen hat und gegen Pforzheim eine Überraschung gelandet hat“, sagt SVF-Coach Tomislav Zoric. Der Blick auf den jüngsten Lauf der Gäste unterstreicht die Warnung: Hollenbach hat sich nach einer Schwächephase gefangen.

Gegen Hollenbach wird eine Steigerung nötig sein

„Wir wissen, dass da eine sehr unangenehme Truppe auf uns zukommt, die auch jetzt über sehr gute Spieler verfügt und wo wir uns strecken müssen, um entsprechend die Punkte in Fellbach zu behalten“, so Zoric weiter. Der Trainer appelliert an die Mentalität seines Teams: „Wir erhoffen uns auf jeden Fall eine richtig gute Reaktion auf die Niederlage in Aalen, weil uns gar nichts gelungen ist.“

Letzte Woche war nichts zu holen

In Aalen lief nichts zusammen. Mit 0:6 ging der SV Fellbach bei den ambitionierten Aalenern unter. Schon zur Pause war das Spiel entschieden. „Es war kein gutes Spiel von uns. So ein typischer Tag, an dem nichts funktioniert hat“, hatte Zoric nach Abpfiff ernüchtert festgestellt.

Hinspiel endete mit Remis

Das Hinspiel in Hollenbach hat gezeigt, dass der SVF mit diesem Gegner auf Augenhöhe ist. Nach Treffern von Patrick Fossi und Giuliano D'Aleo sicherte sich Fellbach ein 2:2. Beide Mannschaften schenkten sich damals nichts – auch diesmal dürfte ein enges, umkämpftes Spiel zu erwarten sein.

Zuhause wieder mutig und zielstrebig auftreten

Die Situation ist klar: Der SV Fellbach rangiert mit 27 Punkten auf Rang 15, Hollenbach steht mit 34 Zählern auf Platz elf. Mit einem Heimsieg könnte man den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld herstellen. Doch dafür braucht es eine Leistung, die dem Auftritt in Aalen diametral entgegensteht. Zoric formuliert das Ziel deutlich: „Wir werden alles daran setzen, dass wir eine sehr gute Leistung zeigen. Dann sind wir auch überzeugt davon, dass wir die drei Punkte in Fellbach behalten können.“