SV Fellbach: "Wir freuen uns auf das Spiel in einem coolen Stadion"

Ein schwieriges, aber spannendes Duell

„Wir erwarten ein sehr schweres Spiel in Aalen“, sagt Fellbachs Trainer Tomislav Zoric, der die Mannschaft auch nach der Bekanntgabe seines Rücktritts weiter motiviert. „Es wird darum gehen, ihre individuelle Qualität auszugleichen und sie dazu zu bringen, dass sie viele Dinge machen müssen, die sie nicht gerne machen. Wir werden mutig und leidenschaftlich auftreten müssen, damit wir dort etwas holen können“, so Zoric weiter. Der SV Fellbach hat sich fest vorgenommen, in diesem Duell alles zu geben, um wichte Punkte im Abstiegskampf zu sichern.

Gegner VfR Aalen – Ein „harter Brocken“

Der VfR Aalen ist kein Unbekannter für den SV Fellbach. Die Mannschaft von Trainer Petar Kosturkov hat sich in den letzten Jahren als eines der stabilsten Teams der Liga etabliert. Mit einer Bilanz von 12 Siegen und 7 Niederlagen aus 26 Spielen stehen die Aaler aktuell auf dem 5. Tabellenplatz und gehören zu den schwereren Gegnern in der Oberliga. Besonders stark ist die Defensive des VfR Aalen, die nur 24 Tore zugelassen hat.

Schwächephasen im letzten Spiel – Bessere Umsetzung gefordert

Das letzte Heimspiel gegen den SV Oberachern war für den SV Fellbach ein bitterer Rückschlag. Mit einer 0:1-Niederlage konnte die Zoric-Elf erneut keine Punkte sammeln, trotz einer kämpferischen Leistung. Der entscheidende Treffer fiel in der 19. Spielminute durch Nathan Recht, und der SV Fellbach konnte in der Folgezeit trotz zahlreicher Bemühungen und Chancen das Blatt nicht mehr wenden.

„Es war ein unglückliches Spiel. Wir haben es nicht geschafft, in den entscheidenden Momenten konsequent genug zu sein“, sagt Zoric, Der Trainer zieht dennoch positive Schlüsse aus dem Auftritt: „Wir waren motiviert und haben unsere Chancen gut herausgespielt, aber wir mussten das Spiel effizienter zu Ende bringen.“

Das Hinspiel – Ein hart umkämpfter Sieg

Im Hinspiel gegen den VfR Aalen konnte der SV Fellbach ein hart erkämpftes 2:1 erringen. Aalen ging zunächst in Führung, als Willie Till Sauerborn das 0:1 erzielte. Doch die Fellbacher Mannschaft kämpfte sich zurück und erzielte den Ausgleich durch Patrick Fossi in der 71. Spielminute. Nur drei Minuten später brachte Benjamin Causevic den SV Fellbach mit dem 2:1 in Führung, das den 3-Punkte-Erfolg sicherte.

Der Weg nach vorne – „Wir müssen weiter an uns glauben“

Mit 27 Punkten rangiert der SV Fellbach aktuell auf dem 15. Platz und hat im Abstiegskampf weiterhin alle Möglichkeiten, sich zu retten. Doch der Weg ist steinig, und jedes Spiel wird zu einem entscheidenden Schritt. „Wir werden mutig und leidenschaftlich auftreten müssen, damit wir dort was holen können“, betont Zoric.

Der SV Fellbach wird alles daran setzen, beim VfR Aalen zu punkten, und ist fest entschlossen, mit einer kämpferischen Leistung eine positive Wendung im Abstiegskampf zu erzielen. Der Anpfiff erfolgt am Samstag um 15:30 Uhr.