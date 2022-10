SV Fellbach - Stuttgarter Kickers: Infos zu den Tickets Fußball-Verbandsligist hat wichtige Informationen veröffentlicht.

Vorverkauf für unser Spiel im Achtelfinale des DB Regio-wfv-Pokal startet ab sofort.

Spieltag 01.11.2022

Spielbeginn 14:00 im Max Graser Stadion, Fellbach

Öffnung der Tore 12:00 Uhr

Vorbestellung unter Mailadresse info@svf-fussball.de

Eintrittspreise EUR 10, ermäßigt EUR 7 (Frauen, Schüler ab 16 Jahre, Studenten und Rentner) zzgl. Bearbeitung und Porto von 2 EUR.

Bezahlung entweder per Überweisung an das Konto

DE10 6009 0100 0115 5850 10

SV Fellbach Abteilung Fussball oder per PayPal unter (Geld an Freund) ck@karacuha.de

Vorbestellungen werden bis 25.10.2022 angenommen.

