SV Fellbach: "Sie haben uns für unsere Fehler eiskalt bestraft"

Der SV Fellbach hat sich am 30. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg gegen den neuen Meister SG Sonnenhof Großaspach teuer verkauft, musste sich am Ende aber mit 0:3 geschlagen geben. Eine disziplinierte erste Hälfte und gute Chancen reichten nicht aus – die individuelle Klasse des Spitzenreiters entschied die Partie in der zweiten Halbzeit. "Wir gratulieren der SG Sonnenhof Großaspach zu einer überragenden Saison und zur Meisterschaft", findet Fellbachs Trainer Tomislav Zoric anerkennende Worte.