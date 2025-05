SV Fellbach: "Sehr froh, dass wir die drei Punkte mitnehmen konnten"

Ein Spiel mit allem, was Abstiegskampf bedeutet

„Es war ein gutes Spiel von uns. Ein sehr umkämpftes Spiel, kein schönes zum Anschauen“, beschrieb Trainer Tomislav Zoric treffend die Atmosphäre auf dem Rasen. Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein Duell, das weniger von spielerischer Leichtigkeit, dafür umso mehr von Zweikämpfen, Spannung und Mentalität geprägt war.

Führung bringt Selbstvertrauen

Bereits in der 19. Minute setzte sich die kämpferische Herangehensweise erstmals sichtbar durch: Nach einem Foul entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß – Sirin Emre Durmus verwandelte zum 0:1.

Zoric unterstrich später die Bedeutung dieses frühen Treffers: „Dass wir dann durch den Elfmeter in Führung gehen – das hat uns gut getan, das hat uns Selbstbewusstsein gegeben.“

Konzentriert, aber nie sicher

Trotz der Führung war das Spiel weit davon entfernt, entschieden zu sein. Zuzenhausen versuchte, über den Kampf zurückzufinden, agierte aber oft zu ungenau in der Offensive. Fellbach hingegen blieb ruhig, ließ sich nicht zu überhasteten Aktionen verleiten und wartete auf den richtigen Moment.

„Trotzdem hat man nie das Gefühl gehabt, dass man sich in Sicherheit wiegen könnte“, gab Zoric zu. „Dafür war es viel zu umkämpft, viel zu offen.“ Die Fellbacher Hintermannschaft arbeitete jedoch konzentriert, ließ kaum klare Chancen zu und zeigte sich im Spiel gegen den Ball gut organisiert.

Doppelschlag entscheidet das Spiel

Nach dem Seitenwechsel wurde der SVF noch zielstrebiger – und belohnte sich. In der 64. Minute war es Yannick Egle, der zum 0:2 traf. Nur neun Minuten später fiel die Entscheidung: Wieder zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, diesmal trat Rafael Terpsiadis an – und auch er verwandelte zum 0:3 (73.).

Zufriedenheit und neue Zuversicht

Nach Abpfiff war die Erleichterung spürbar. Mit dem Sieg hat sich der SV Fellbach auf 30 Punkte verbessert. „Wir sind sehr froh, dass wir die drei Punkte mitnehmen konnten“, sagte Zoric, und ergänzte: „Wir sind sehr froh, dass wir uns wieder Selbstbewusstsein tanken konnten und wollen den Weg natürlich so in der Form weitergehen.“

Die Leistung in Zuzenhausen war nicht spektakulär, aber sie war reif – und das genau zur richtigen Zeit. Der SV Fellbach präsentierte sich mannschaftlich geschlossen, diszipliniert in der Defensive und effizient in den entscheidenden Momenten.

Nächste Chance: Heimspiel gegen Leinfelden-Echterdingen

Die Möglichkeit zur direkten Bestätigung der Form bietet sich bereits am kommenden Freitag: Dann empfängt der SV Fellbach um 19:30 Uhr den Vorletzten Calcio Leinfelden-Echterdingen. Der klare Erfolg in Zuzenhausen gibt Selbstvertrauen. Und doch bleibt Trainer Zoric bei aller Freude über die Punkte realistisch: „Es war ein umkämpftes Spiel. Jetzt wollen wir dranbleiben, weiter konzentriert arbeiten und die nächsten Spiele genauso angehen.“

Fazit: Drei Punkte, die mehr als nur Tabellenwert haben

Der 3:0-Auswärtserfolg in Zuzenhausen war ein Statement. In einem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel behielt der SV Fellbach nicht nur die Nerven, sondern zeigte auch, dass er im Abstiegskampf angekommen ist – mit Leidenschaft, Ordnung und der nötigen Reife.