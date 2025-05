SV Fellbach: "In Summe eine verdiente Niederlage"

Guter Start, frühe Führung

Der SV Fellbach begann konzentriert und mutig. Die Gäste fanden gut in die Partie und nutzten bereits in der 22. Minute eine ihrer ersten Offensivaktionen zur Führung. Muhamed Sanyang verwandelte einen Strafstoß zur 0:1-Führung für die Zoric-Elf. „Das Spiel war ein guter Start von uns“, analysierte Tomislav Zoric nach Abpfiff.

Ausgleich und Rückstand noch vor der Pause

Doch die Fellbacher versäumten es, daraus Kapital zu schlagen. Stattdessen brachte eine Standardsituation den Wendepunkt. „Wir kriegen den Elfmeter gegen uns“, erklärte Zoric.

Nikolaos Dobros ließ sich die Chance nicht entgehen und glich in der 32. Minute für Bissingen aus. Nur neun Minuten später nutzten die Hausherren die nächste Unsicherheit in der Fellbacher Defensive: Matthias Stüber traf zum 2:1 (41.). „Dann kam Bissingen griffiger und hat folgerichtig das 2:1 vor der Halbzeit gemacht“, stellte Zoric fest.

Gelb-Rot verändert die Partie

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel für den SV Fellbach noch schwieriger. In der 55. Minute sah Luca Campanile die Gelb-Rote Karte – ein Einschnitt, der das Spiel endgültig kippen ließ.

„Die zweite Hälfte war dann durch die Gelb-Rote Karte nach 55 Minuten beeinflusst“, so Zoric. In Unterzahl gegen eine spielstarke Mannschaft wie den FSV 08 sei es schwer, „da tut man sich nicht so leicht“.

Entscheidung in der Schlussphase

Dennoch versuchte der SV Fellbach in der Folge, zurück ins Spiel zu finden. Doch in der 85. Minute machte Steven Neupert mit dem Treffer zum 3:1 alles klar für die Gastgeber.

„Am Ende mussten wir ein bisschen aufmachen. Wir wollten auf das 2:2 gehen und kriegen dann ein paar Konter. Und aus dem einen, davon resultiert das 3:1“, fasste Zoric zusammen.

Nüchterne Analyse vor dem Saisonfinale

Der Trainer sparte nicht mit klaren Worten: „In Summe eine verdiente Niederlage.“ Trotz phasenweiser Ordnung und einem engagierten Beginn war der SV Fellbach einmal mehr nicht in der Lage, eine Führung zu verteidigen. Wieder waren individuelle Fehler und eine mangelnde Effizienz vor dem gegnerischen Tor entscheidend.

Mit der 21. Saisonniederlage bleibt der SV Fellbach auf dem 15. Tabellenplatz mit weiterhin 30 Punkten. Damit steht der Abstieg der Fellbacher aus der Oberliga fest.

Letztes Heimspiel gegen Reutlingen

Am kommenden Samstag (31. Mai, 15:30 Uhr) empfängt der SV Fellbach zum Saisonabschluss den SSV Reutlingen. Für das Team von Tomislav Zoric geht es um einen versöhnlichen Abschluss.