SV Fellbach - FSV Waiblingen: Das Rems-Murr-Derby elektrisiert

Ein Rems-Murr-Derby, das elektrisiert: Am morgigen Freitagabend (19 Uhr) steigt im Max-Graser-Stadion das brisante Aufeinandertreffen zwischen dem SV Fellbach und dem FSV Waiblingen. Unter Flutlicht erwartet die Zuschauer nicht nur ein Kampf um Punkte in der Verbandsliga Württemberg, sondern auch ein Spiel voller Emotionen und Lokalstolz.

Die Ausgangslage verleiht dem Duell zusätzliche Würze. Der SV Fellbach steht als Oberliga-Absteiger mit zwölf Punkten aus neun Spielen auf Rang neun, der FSV Waiblingen dagegen kämpft als Aufsteiger auf Platz 17 mit nur sieben Zählern ums sportliche Überleben. Für beide Teams bedeutet dieses Derby weit mehr als drei Punkte – es geht um Prestige, Selbstvertrauen und vielleicht auch um die Trendwende in einer noch langen Saison.

Fellbach unter Druck nach Klatsche am Bodensee

Die Fellbacher haben zuletzt ein bitteres Spiel erlebt. Beim VfB Friedrichshafen unterlag das Team klar mit 1:4. Früh lag man zurück, konnte die Partie nie wirklich kontrollieren und kassierte Tore in Serie. Patrick Fossis Anschlusstreffer war am Ende nur ein kleiner Trost. Die Trainer Kirakos und Nicos Gountoulas stehen nun in der Pflicht, ihre Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Vor eigenem Publikum gilt es, ein anderes Gesicht zu zeigen.

Waiblingen mit Aufholjagd – aber ohne Punkte

Auch der FSV Waiblingen blickt auf eine schmerzhafte Niederlage zurück. Gegen den TSV Weilimdorf lag der FSV bereits mit 0:3 zurück, kämpfte sich jedoch eindrucksvoll durch Tore von Endrit Beshi und Alexandru Emanuel Popescu auf 2:3 heran. Trotz des großen Einsatzes reichte es nicht für Zählbares. Dennoch hat das Spiel gezeigt, dass die Mannschaft von Trainer Patrik Ribeiro-Pais über Moral verfügt und auch in schwierigen Momenten nicht aufgibt.

Erinnerungen an hitzige Duelle

Das Derby hat Geschichte – und diese ist gespickt mit packenden Duellen. Mal siegte Fellbach, mal Waiblingen, doch stets ging es eng zu. Besonders das 5:4 im Testspiel 2023 oder die knappen Partien aus der Landesliga-Vergangenheit sind vielen Fans noch in Erinnerung. Für beide Lager ist klar: Siege gegen den Nachbarn haben einen ganz eigenen Stellenwert und bleiben lange haften.

Ein Spiel, das Emotionen garantiert

Die Kulisse im Max-Graser-Stadion verspricht am morgigen Freitagabend eine besondere Atmosphäre. Zwei Teams, die aktuell mit Problemen kämpfen, werden alles daransetzen, das Derby für sich zu entscheiden. Fellbach braucht nach der Niederlage beim VfB Friedrichshafen dringend eine Antwort, Waiblingen will endlich den Befreiungsschlag im Tabellenkeller landen. Leidenschaft, Kampfgeist und Nervenkitzel – all das ist garantiert, wenn um 19 Uhr das Flutlicht angeht.