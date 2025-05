SV Fellbach: "Eine Niederlage zum schlechtest möglichen Zeitpunkt"

Kalt erwischt nach nicht einmal zwei Minuten

Es war der denkbar schlechteste Start in ein Spiel, in dem es für den SV Fellbach um alles ging. Keine zwei Minuten waren gespielt, da nutzte Yilmaz Daler einen Fehler in der Fellbacher Hintermannschaft zur frühen Führung für die Gäste.

Trainer Tomislav Zoric schilderte die Szene mit ernster Miene: „Wie starten mit einem eklatanten Fehler nach eineinhalb Minuten, der direkt zum Tor führt.“

Dabei hatte sich die Mannschaft so viel vorgenommen, war hochkonzentriert aus der Kabine gekommen. Doch der schnelle Rückstand war ein Wirkungstreffer, von dem sich das Team nur mühsam erholte.

Reaktion vorhanden – aber ohne Ertrag

Positiv: Der SV Fellbach reagierte zunächst gut. Direkt nach dem Gegentor ergab sich eine große Möglichkeit zum Ausgleich. Auch in der Folge erarbeitete sich die Zoric-Elf einige gute Möglichkeiten, ließ sie aber ungenutzt.

„Wir reagieren dann unmittelbar darauf ganz gut, haben eine große Chance, die sehr gut pariert wird. Und danach sind die Beine ein bisschen schwer geworden“, analysierte Zoric.

Immer wieder spielten sich die Gastgeber bis ins letzte Drittel durch, doch oft fehlte die letzte Präzision oder es wurden die falschen Entscheidungen getroffen. „Wir haben uns doch immer wieder gut durchgespielt. Hatten da unsere Gelegenheiten, treffen dann auch teilweise falsche Entscheidungen. Bei einem Ballgewinn stehen wir 3 gegen 1 vor dem Torwart. Und statt den Ball einfach quer zu legen, wollen wir irgendwie lupfen und treffen dann das Tor nicht“, ärgerte sich der Trainer.

Zweite Halbzeit: viel Aufwand, keine Belohnung

Auch nach der Pause war das Bemühen der Fellbacher unverkennbar. Zoric brachte mit Benjamin Causevic und Leon Leuze (ab 56. Minute) sowie Bleart Dautaj (68.), Muhamed Sanyang (72.) und Ibrahim Njie (79.) frische Kräfte – doch der erhoffte Ruck blieb aus.

Calcio verteidigte kompakt, zeigte sich deutlich zielstrebiger und lauerte auf Fehler. Und die kamen: In der 76. Minute war es dann erneut eine unsaubere Abstimmung, die den Weg für das 0:2 durch Tasos Leonidis ebnete. Die Entscheidung.

Selbstkritik nach verpasster Chance

Für Tomislav Zoric war es ein bitterer Abend – nicht wegen der Tabellenkonstellation allein, sondern vor allem wegen des Spielverlaufs. „Das Spiel hätte es allemal hergegeben, um zu gewinnen. Wir hatten genügend Gelegenheiten. Aber wie so oft in der Saison sind wir dann nicht kaltschnäuzig genug, nutzen unsere Gelegenheiten nicht und dann werden einzelne Fehler bei uns gnadenlos bestraft.“

Seine Analyse fiel deutlich aus: „Deswegen müssen wir sagen, dass das eine vermeidbare und unnötige Niederlage war, die zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt kommt. Und am Ende aber uns das lehrt, dass wir da einfach besser werden müssen. Und deswegen stehen wir verdient da, wo wir sind, und müssen damit leben.“

Tabellensituation spitzt sich weiter zu

Mit 30 Punkten aus 32 Spielen steht der SV Fellbach auf dem 15. Tabellenplatz. Da noch etwas unklar ist, wie viele Teams aus der Oberliga Baden-Württemberg absteigen müssen – vier mindestens, möglicherweise aber auch sechs –, bleibt die Lage brandgefährlich. Die Partie gegen Calcio war eigentlich fest als Pflichtsieg eingeplant – nun ist sie ein Mahnmal für verpasste Chancen.

Blick nach vorn: Auswärtsspiel in Bietigheim-Bissingen

Der nächste Prüfstein wartet bereits in wenigen Tagen: Am Samstag, 24. Mai (15:30 Uhr), gastiert der SV Fellbach beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Für den SV Fellbach ist nach der Heimniederlage gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen jedenfalls klar: In den letzten zwei Saisonspielen geht es nur noch um alles. Ein weiteres Ausrutschen kann sich die Mannschaft nicht erlauben.