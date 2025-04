SV Fellbach: "Der Schock hat uns so ein bisschen gelähmt"

Frühe Nervosität, dann die große Chance

Bereits in den Anfangsminuten wurde deutlich, dass dem SV Fellbach die Bedeutung dieser Partie gegen den direkten Tabellennachbarn bewusst war. „Wir sind die ersten zehn Minuten nervös ins Spiel gekommen“, resümierte Zoric.

Trotz der anfänglichen Unsicherheit erarbeiteten sich die Gastgeber die erste große Gelegenheit – und mehr: „Wir haben dann die erste Chance gegen Hollenbach, danach haben wir eine tausendprozentige Chance, die wir leider nicht nutzen“, so der Trainer weiter. Doch auch wenn der Ball in dieser Phase nicht ins Netz wollte, agierte der SV Fellbach auf Augenhöhe mit dem FSV Hollenbach. Das Spiel blieb zunächst offen, geprägt von vielen Halbchancen auf beiden Seiten.

Patrick Fossi trifft zur Führung

Mit zunehmender Spieldauer stabilisierten sich die Fellbacher, auch wenn klare Torchancen Mangelware blieben. Dann jedoch ein Moment der Klasse: Patrick Fossi sorgte mit einem sehenswerten Treffer in der 39. Minute für die 1:0-Führung der Hausherren. „Wir gehen dann in der Phase in Führung durch ein sehr schönes Tor von Patrick Fossi“, beschrieb Zoric die Szene.

Die knappe Führung zur Pause war ein Lohn für den kämpferischen Einsatz der Fellbacher. Und die Reaktion nach dem Seitenwechsel machte zunächst Hoffnung.

Guter Start in die zweite Hälfte – dann der Schock

„Wir kommen sehr gut aus der Kabine. Bis zum Gegentor haben wir eigentlich alles im Griff“, so Zoric. Das Team zeigte nach Wiederanpfiff eine konzentrierte Leistung, hatte sogar die Möglichkeit, die Führung auszubauen. Eine dieser Chancen vereitelte ein Hollenbacher Feldspieler auf der Linie.

Doch dann kam der Knackpunkt: In der 55. Minute glich Marco Specht für den FSV Hollenbach aus – ein Treffer, der seine Wirkung nicht verfehlte. „Das Gegentor zum 1:1 hat uns kalt erwischt, aus dem Einwurf heraus. Und das hat uns dann verunsichert, hat uns dann noch Energie genommen“, analysierte Zoric. Die Mannschaft wirkte in der Folge gehemmt, konnte die zuvor gezeigte Leistung nicht mehr auf den Platz bringen.

Verunsicherung nach dem Ausgleich

Je länger die Partie dauerte, desto schwerer tat sich der SV Fellbach, zurück in die Spur zu finden. „Der Schock hat uns so ein bisschen gelähmt, je länger das Spiel dann ging“, so Zoric. Die Entlastung blieb aus, spielerische Lösungen fanden die Gastgeber immer seltener. Zwar wechselte Zoric in der Schlussphase mehrfach, doch die erhoffte Wende blieb aus.

Last-Minute-Niederlage durch Specht

In der Schlussminute traf erneut Marco Specht – diesmal zum 1:2 aus Fellbacher Sicht. „Wie es dann so ist, wenn man dann unten drin hängt, dann kommt dann am Ende noch so eine Aktion zustande, wo der Gegner dann noch irgendwie das 2:1 macht“, sagte ein enttäuschter Zoric. Die Gäste nutzten die Unsicherheit des SVF eiskalt aus.

Auch wenn der späte Gegentreffer schmerzte, erkannte Zoric die Leistung des Gegners an: „Man muss dann auch sagen, aufgrund der letzten 20 Minuten, wo wir es nicht mehr geschafft haben, wirklich strukturiert Fußball zu spielen, ist der Hollenbacher Sieg dann auch nicht unverdient.“

Blick auf die Tabelle – und auf das nächste Spiel

Mit 27 Punkten aus 28 Spielen steht der SV Fellbach auf dem 15. Tabellenplatz. Die Situation für den Aufsteiger bleibt angespannt, doch es besteht weiterhin Hoffnung. Bereits am kommenden Freitag, 25. April, um 19 Uhr steht das schwere Auswärtsspiel bei der TSG Balingen an, dem Tabellenzweiten der Oberliga. Ein Punktgewinn dort wäre ein wichtiges Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt.

Fazit: Eine bittere, aber lehrreiche Niederlage

Der SV Fellbach zeigte über weite Strecken der Partie, dass er mit Teams wie dem FSV Hollenbach mithalten kann. Doch individuelle Fehler, Unsicherheit nach Rückschlägen und das Auslassen klarer Chancen kosteten letztlich wichtige Zähler im Abstiegskampf. Tomislav Zoric brachte es auf den Punkt: „Unnötig, aber dann unterm Strich verdient verloren.“ Ein Satz, der den Verlauf des Spiels treffend beschreibt – und den Willen erkennen lässt, es im nächsten Spiel besser zu machen.