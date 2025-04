SV Fellbach: "Das passt zu unserer Saison und tut extrem weh"

Leidenschaftlicher Auftritt beim Favoriten

Die Ausgangslage vor der Partie war eindeutig: Die TSG Balingen, Tabellenzweiter und Regionalliga-Absteiger, ging als klarer Favorit ins Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Fellbach. Doch der SVF ließ sich davon nicht beeindrucken.

Trainer Tomislav Zoric zeigte sich nach der Partie zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft: „Wir haben sehr gut verteidigt, sehr viel Leidenschaft reingelegt. Wir haben das super gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“

Früher Rückstand – starke Reaktion

Nach 21 Minuten ging Balingen durch Amney Moutassime mit 1:0 in Führung. Ein Nackenschlag, der die Fellbacher aber nicht aus der Bahn warf. Im Gegenteil: Die Gäste kämpften sich zurück. „Wir haben uns gut vom Nackenschlag mit dem 0:1 erholt“, lobte Zoric die Mentalität seiner Mannschaft.

Nur zehn Minuten später belohnte sich der SV Fellbach: Felix Dreher traf in der 31. Minute zum 1:1-Ausgleich und sorgte damit für den ersten großen Moment des Abends aus Sicht der Gäste. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Mutiger Auftritt nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel machte der SV Fellbach da weiter, wo er aufgehört hatte. In der 58. Minute sorgte Jamie Miller für die überraschende Führung der Gäste. Der Jubel war groß, denn der SVF war drauf und dran, dem Favoriten ein Bein zu stellen.

Zoric zeigte sich stolz auf die Spielweise seines Teams: „Wir mussten uns ein paar Werkzeuge bedienen, die wir nicht so gut können. Tiefes Verteidigen, Kompaktheit etc. Das haben wir sehr gut gemacht und da muss ich meine Mannschaft sehr loben.“

Doch Balingen schlug nur fünf Minuten später zurück: Ivo Colic stellte in der 63. Minute auf 2:2 und brachte die Gastgeber wieder ins Spiel.

Bittere Entscheidung in letzter Minute

Als alles nach einer Punkteteilung aussah, setzte es für den SV Fellbach den nächsten herben Rückschlag. In der 90. Minute traf Simon Klostermann zum 3:2 für die TSG Balingen. Ein Tor, das den Fellbachern erneut eine bittere Pille verabreichte.

„Leider dann mit dem Nackenschlag am Ende, das passt zu unserer Saison und tut extrem weh“, brachte Zoric die Gefühlslage auf den Punkt. Die Mannschaft hatte sich teuer verkauft, doch wie so oft fehlte am Ende das nötige Quäntchen Glück, um etwas Zählbares mitzunehmen.

Tabelle bleibt unverändert – Fellbach weiter unter Druck

In der Tabelle bleibt der SV Fellbach auf Rang 15. Die TSG Balingen festigte mit dem Erfolg den zweiten Tabellenplatz und hat nun 69 Punkte auf dem Konto.

Nächste Mammutaufgabe wartet bereits

Für den SV Fellbach geht es Schlag auf Schlag weiter. Bereits am kommenden Samstag (3. Mai, 15 Uhr) empfängt die Mannschaft die SG Sonnenhof Großaspach – den unangefochtenen Tabellenführer, der in dieser Saison noch ungeschlagen ist.

Die Herausforderung könnte größer kaum sein. Doch der Auftritt in Balingen hat gezeigt, dass der SVF auch gegen Topteams mithalten kann, wenn Einsatz, Leidenschaft und taktische Disziplin stimmen.

Zoric setzt auf Moral und Zusammenhalt

Trotz der bitteren Niederlage blickt Trainer Tomislav Zoric kämpferisch nach vorne: „Einfach gerade eine harte Situation, aber wir machen weiter.“ Das Team hat bewiesen, dass es sich nicht kampflos seinem Schicksal ergibt. Der Glaube an den Klassenerhalt ist weiterhin spürbar.

„In Summe ein sehr gutes Auswärtsspiel von uns und leider wieder mit dem unpassenden Ende“, fasste Zoric die Partie treffend zusammen. Die Moral der Mannschaft, trotz zahlreicher Rückschläge weiter alles in die Waagschale zu werfen, bleibt eine der größten Stärken des Aufsteigers.