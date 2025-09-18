SV Fellbach beim Viertern gefordert, Calcio will unten raus

Die Verbandsliga Württemberg tritt in den 8. Spieltag ein und präsentiert erneut spannende Partien für die gesamte Tabelle. Spitzenreiter Young Boys Reutlingen ist ungeschlagen und will seine Serie fortsetzen, während Verfolger FC Holzhausen ebenfalls mit einem Sieg seine Position festigen möchte. Gleichzeitig stehen im unteren Tabellendrittel mehrere Teams unter Druck: Calcio Leinfelden-Echterdingen, VfB Friedrichshafen und TSV Weilimdorf benötigen dringend Punkte, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu halten. Insgesamt verspricht der Spieltag spannende Duelle zwischen Spitzen- und Abstiegskandidaten.
---
Oberensingen empfängt Fellbach zu einem Duell in der oberen Tabellenhälfte. Beide Teams sind punktgleich auf den Plätzen vier und fünf und möchten mit einem Sieg ihre Position im Mittelfeld festigen.
---
Dorfmerkingen liegt auf Rang sechs und will den Anschluss nach oben nicht verlieren. FC Rottenburg steht auf Platz neun und strebt Punkte an, um den Abstand zu den vorderen Teams zu verkürzen.
---
Hofherrnweiler-Unterrombach ist Tabellenplatz sieben und sucht die Bestätigung nach zuletzt gemischten Ergebnissen. Weilimdorf kämpft auf Rang 13 um Punkte, um den Abstiegskampf zu entschärfen.
---
Tübingen liegt auf Platz zwölf und braucht dringend Zähler, um den Anschluss an die gesicherten Plätze zu wahren. Heilbronn steht auf Platz 15 und ist ebenfalls auf Punkte angewiesen.
---
Holzhausen ist Zweiter und möchte den Spitzenplatz verteidigen. Schwäbisch Hall rangiert im Mittelfeld auf Platz acht und wird versuchen, die Heimstärke des Gegners zu brechen.
---
Waiblingen steht auf Rang 11 und will im Heimspiel punkten. Ehingen-Süd auf Platz zehn strebt ebenfalls einen Sieg an, um den Abstand nach unten zu vergrößern.
---
Friedrichshafen ist auf Platz 14 und steht vor einer schwierigen Aufgabe gegen die ungeschlagenen Young Boys Reutlingen. Reutlingen möchte seine makellose Bilanz ausbauen und weiter die Tabelle anführen.
---
Leinfelden-Echterdingen liegt auf dem vorletzten Platz und benötigt dringend Punkte, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren. TSV Berg als Tabellendritter wird dagegen versuchen, die Spitzenplätze zu verteidigen.
__________________________________________________________________________________________________
