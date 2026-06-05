SV Falkensee-Finkenkrug wahrt mit 5:1 die minimale Titelchance

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Der heutige Auftakt des 29. und vorletzten Spieltags in der Landesliga Nord bot den Zuschauern im Meisterschaftskampf noch einmal packende Momente voller Nervenkitzel. Mit leidenschaftlichem Einsatz kämpften die Teams um wichtige Zähler im Endspurt der Saison.

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Vor 151 Zuschauern entwickelte sich eine spannende Begegnung zwischen dem FV Preussen Eberswalde und der SG Einheit Zepernick 1925, die bis zum Abpfiff von großer Intensität geprägt war. Es begann in der 30. Minute, als Abdul Karim Alisaleha die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte. Die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt, und so erzielte Luca Grabarek in der 45. Minute den Treffer zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drängten die Eberswalder erneut nach vorne; das Tor zum 2:1 markierte Diego Lima De Mello in der 55. Minute. Zepernick steckte in der Schlussphase jedoch keineswegs auf und belohnte sich für den unermüdlichen Einsatz, als Fabian Buzdayev in der 79. Minute den Ausgleich zum 2:2-Endstand herbeiführte.

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Vor 63 Zuschauern feierten der SV Falkensee-Finkenkrug einen deutlichen Auswärtssieg beim BSC Fortuna Glienicke. Die Torfolge eröffnete zunächst überraschend die Heimmannschaft, als Hassan Saleh bereits in der 8. Minute zum 1:0 traf. Die Antwort des Favoriten ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Bereits in der 12. Minute glich Benedikt Bundschuh zum 1:1 aus, bevor Benjamin Baur nur zwei Minuten später, in der 14. Minute, das Tor zum 1:2 erzielte. Noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Linus Eick in der 45. Minute auf 1:3. Im zweiten Durchgang baute der Tabellenzweite die Führung weiter aus, als in der 70. Minute das Tor zum 1:4 durch ein Eigentor von Ayham Alraai fiel. Den Schlusspunkt setzte in der 84. Minute erneut Benjamin Baur mit dem Treffer zum 1:5-Endstand. ---

Es ist das Duell zwischen dem SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse (Platz 15, 21 Punkte) und dem Angermünder FC (Platz 11, 25 Punkte). Vier Punkte trennen beide Mannschaften in der Tabelle. Im Hinspiel am 2. April 2026 setzte sich der Angermünder FC klar mit 3:0 durch und ließ Neustadt dabei keine Chance. Der AFC kommt zudem mit dem Rückenwind eines wichtigen 2:1-Sieges gegen Fortuna Babelsberg vom letzten Spieltag ins Spiel, bei dem Nico Hanse in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. Neustadt dagegen musste beim 3:6 gegen Zehdenick eine deutliche Niederlage hinnehmen und will sich auf eigenem Platz rehabilitieren.

Der FC 98 Hennigsdorf (Platz 9, 31 Punkte) empfängt den Tabellenletzten FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 (Platz 16, 20 Punkte). Nur elf Punkte trennen beide Mannschaften – ein auf den ersten Blick deutlicher Abstand, der jedoch durch das Hinspiel relativiert wird: Am 6. Dezember 2025 siegte Concordia auswärts in Hennigsdorf mit 2:0. Hennigsdorf wird auf Wiedergutmachung sinnen und vor eigenem Publikum eine andere Antwort geben wollen. Concordia dagegen weiß, dass auch schwierige Auswärtsaufgaben zu meistern sind – das Hinspiel-Ergebnis ist der beste Beweis.

Heute, 14:00 Uhr FC Schwedt 02 FC Schwedt SV Viktoria Potsdam SV Viktoria 14:00 live PUSH

Das wohl bedeutsamste Spiel des gesamten Spieltags steigt in Schwedt: Der FC Schwedt 02 (Platz 7, 43 Punkte) empfängt Tabellenführer SV Viktoria Potsdam (Platz 1, 70 Punkte). Die Rechnung ist simpel: Gewinnt Viktoria in Schwedt, ist die Meisterschaft perfekt – denn Verfolger SV Falkensee-Finkenkrug könnte dann mit maximal noch 71 Punkten aus den verbleibenden zwei Spielen nicht mehr gleichziehen. Das Torverhältnis von 132:42 unterstreicht die erdrückende Dominanz des Spitzenreiters in dieser Saison. Im Hinspiel am 6. Dezember 2025 setzte sich Viktoria mit 6:4 in einem torreichen Spiel durch. Schwedt wird es dem Meisterkandidaten so schwer wie möglich machen wollen und dabei auf die eigene Heimstärke setzen – doch Viktoria reist als haushoher Favorit an.

Heute, 15:00 Uhr SG Bornim SG Bornim Schönower SV 1928 Schönower SV 15:00 PUSH

Die SG Bornim (Platz 14, 23 Punkte) empfängt den Schönower SV 1928 (Platz 4, 56 Punkte). Der Tabellenabstand von 33 Punkten spricht eine deutliche Sprache. Schönow kommt nach einem beeindruckenden 4:1-Heimsieg gegen FSV Bernau am vergangenen Spieltag mit breiter Brust in diese Partie – Bartosz Barandowski und Pawel Jaloszynski trafen dabei je doppelt. Im Hinspiel am 6. Dezember 2025 gewann Schönow mit 2:1. Bornim, das zuletzt beim 1:2 gegen Eberswalde leer ausging und eine Torbilanz von 49:82 aufweist, steht vor einer schwierigen Aufgabe auf eigenem Platz.

Heute, 15:00 Uhr FSV Bernau FSV Bernau SV 1920 Zehdenick Zehdenick 15:00 PUSH

Der FSV Bernau (Platz 5, 52 Punkte) empfängt den SV 1920 Zehdenick (Platz 13, 23 Punkte). 29 Punkte trennen die beiden Mannschaften – und doch ist dieses Spiel für beide Seiten bedeutsam. Bernau will nach der deutlichen 1:4-Heimniederlage gegen Schönow eine Reaktion zeigen und die eigene Position in der oberen Tabellenhälfte festigen. Zehdenick dagegen kommt nach einem furiosen 6:3-Kantersieg gegen Neustadt mit Schwung in diese Partie, bei dem Marcin Krystek und John Lormis je zweimal trafen. Das Hinspiel am 6. Dezember 2025 endete 2:2 – ein Ergebnis, das zeigt, dass Zehdenick in der Lage ist, Bernau das Leben schwer zu machen.