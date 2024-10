SV Falkensee-Finkenkrug - SV Blau-Gelb Falkensee: Ein brisantes Derby

Im Derby empfängt der Tabellendritte SV Falkensee-Finkenkrug den Tabellenfünfzehnten SV Blau-Gelb Falkensee. Falkensee-Finkenkrug geht als klarer Favorit in die Partie, konnte zuletzt mit einem 2:0-Sieg bei Bornim überzeugen und will den Anschluss an die Spitze halten. Für Blau-Gelb Falkensee, das noch ohne Sieg in dieser Saison ist, wäre ein Punktgewinn im Derby eine kleine Sensation. Die Mannschaft steckt nach der knappen 2:3-Niederlage gegen Hennigsdorf weiter tief im Tabellenkeller.

