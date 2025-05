SV Falkensee-Finkenkrug siegt spät im Spitzenspiel gegen Zepernick

Am 24. Spieltag der Landesliga Nord hat der SV Falkensee-Finkenkrug ein spannendes Verfolgerduell gegen die SG Einheit Zepernick 1925 mit 2:1 gewonnen. In einer umkämpften Partie sorgte ein Treffer in letzter Sekunde für den Heimsieg.

Das sind die Stimmen zum Spiel:

Niko Jose (Trainer des FC 98 Hennigsdorf): "Die Duelle mit Alt Ruppin waren immer sehr intensiv geführt. Sie sind ein Team, das mit allen Wassern gewaschen ist. Ich vermute, dass die Eintracht mit einer Menge Wut im Bauch anreisen wird, um schnell die Pleite gegen Glienicke vergessen machen zu wollen. Wir haben zuletzt gute Ergebnisse erzielt und auch ein gutes Spiel in Zepernick gezeigt. Wir sind also gut aufgestellt, um solch ein Spiel anzunehmen. Auch wenn es wieder ein komplett anderes Spiel wird, wie in der vergangenen Woche. Personell müssen wir leider auf Timo Hirschle verzichten, der zu unrecht seine 5. gelbe Karte erhielt. Außerdem fällt Ron weiterhin aus."

Christoph Sperberg (Trainer des SV Eintracht Alt Ruppin): "Wir haben natürlich ein bisschen was gut zu machen nach dem letzten Wochenende und müssen natürlich jetzt auch zeigen, dass das natürlich nicht unser wahres Gesicht war. Und da bin ich auch sehr optimistisch, dass wir das irgendwie schaffen. Ergebnistechnisch ist es immer schwierig zu sagen, nach so einem Spiel. Grundsätzlich gehen wir erstmal jedes Spiel an, um es zu gewinnen. Wir wissen aber natürlich auch, dass es in Hennigsdorf immer sehr schwer ist. Und dass sie sich auch sehr stabilisiert haben, eine gute Mannschaft zusammen haben und nach dem Verletzungspech dann auch gute Ergebnisse eingefahren hatten, nachdem jetzt alle zurückkamen. Und dass es natürlich ein sehr schweres Spiel wird. Personell ist es bei uns so, dass momentan ein paar Fragezeichen noch sind bei dem einen oder anderen. Im Training waren auch noch ein, zwei Blessuren dabei, wo wir jetzt gucken müssen. Aber wir werden elf Mann auf den Platz stellen, das steht fest. Und wir werden noch ein paar Auswechselspieler dabei haben, sodass keine großen Ausreden gibt. Nach dem letzten Wochenende sowieso nicht."

FuPa-Redaktionstipp: 1:2

In einem intensiven Spitzenspiel setzte sich der SV Falkensee-Finkenkrug am Freitagabend mit 2:1 gegen die SG Einheit Zepernick 1925 durch – und das buchstäblich in letzter Minute. In der 28. Minute gelang Falkensee-Finkenkrug der erste Durchbruch: Julian Ullmann brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Zepernick kam in der 64. Minute zum 1:1: Kevin Maek traf zum Ausgleich und brachte die Gäste wieder ins Spiel. Als alles auf ein Unentschieden hinauslief, schlug Falkensee-Finkenkrug in der Nachspielzeit noch einmal zu. In der 90.+3 Minute war es Linus Eick, der zum 2:1-Endstand traf. ---

Morgen, 14:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl Brandenburg FV Preussen Eberswalde Eberswalde

Mit dem klaren 5:0 gegen Templin unterstrich Stahl Brandenburg seine Ambitionen auf die Tabellenspitze. José Raimundo Silva Magalhaes traf doppelt, dazu trugen sich Sebastian Hoyer, Nils Müller und Timm Renner in die Torschützenliste ein. Die Gastgeber wollen die Tabellenführung zurückerobern. Gegner Eberswalde ist nach dem überraschenden 3:1-Erfolg gegen Concordia im Aufwind. Das Hinspiel endete torlos. ---

Ein spannendes Mittelfeldduell erwartet die Zuschauer in Neustadt. Die Gastgeber kamen zuletzt in einem wilden Spiel in Schönow zu einem 3:3, Tarik Wenzel traf dabei doppelt – darunter zum späten Ausgleich in der Nachspielzeit. Bornim rettete gegen Bernau ebenfalls in letzter Minute einen Punkt, Enrico Freitag verwandelte einen Elfmeter in der 90. Minute. Das Hinspiel war ein echtes Spektakel, das Neustadt mit 4:3 für sich entschied. Tarik Wenzel erzielte dabei einen Dreierpack. ---

Der BSC Fortuna Glienicke geht mit viel Rückenwind in das Heimspiel gegen den Tabellenfünfzehnten. Der 8:1-Sieg gegen Alt Ruppin war ein Offensivfeuerwerk, bei dem Mattis Raschke und Justin Hippe jeweils drei Tore erzielten. Trebbin reist mit zwei ungeschlagenen Spielen im Rücken an: einem 2:2 gegen Schwedt und einem 1:0-Auswärtssieg in Templin. Torschütze in Templin war Niklas Vornholt bereits in der 2. Minute. Das Hinspiel entschied Glienicke mit 2:1 für sich. ---

Bernau verpasste zuletzt beim 1:1 in Bornim den möglichen Auswärtssieg – Tassilo Mahnke traf früh, doch in der Nachspielzeit musste man den Ausgleich hinnehmen. Blau-Gelb Falkensee blieb beim 2:6 gegen Stadtrivale Falkensee-Finkenkrug chancenlos, konnte aber immerhin zwei Treffer erzielen. Das Hinspiel endete 3:3 – Adrian Berckner sicherte Falkensee in der 85. Minute einen Punkt. Beide Teams benötigen die Zähler, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen: Bernau will oben dranbleiben, Falkensee unten raus. ---

So., 04.05.2025, 14:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin SC Templin Schönower SV 1928 Schönower SV

Abgeschlossen wird der Spieltag am Sonntag mit dem Duell Letzter gegen Dreizehnter. Templin verlor am heute mit 0:1 gegen Trebbin – es war bereits die 17. Saisonniederlage. Schönow spielte zuletzt 3:3 gegen Neustadt und zeigte Moral nach einem 0:2-Rückstand. Oliver Boche traf doppelt, Bartosz Barandowski brachte sein Team sogar in Führung, ehe Neustadt in letzter Sekunde ausglich. Das Hinspiel gewann Schönow knapp mit 2:1 – ein Eigentor entschied die Partie. Beide Teams brauchen dringend Punkte im Abstiegskampf.

