SV Falkensee-Finkenkrug dreht Spiel und sichert sich Vizemeisterschaft

Zunächst musste Falkensee einen Rückschlag verdauen. In einer offenen ersten Halbzeit ging die Fortuna in der 40. Minute in Führung. Jascha Robin Wörteler traf zum 1:0. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel zeigte Falkensee-Finkenkrug eine starke Reaktion. In der 70. Minute wurden die Bemühungen belohnt: Niklas Geisler traf zum Ausgleich. Und nur fünf Minuten später drehte Falkensee die Partie komplett: Justus Napieralla vollendete zur 2:1-Führung (75.).