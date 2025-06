SV Ewattingen: "Kämpft wie die Löwen und holt das Ding"

Stolz schwenkt Ewattingens Trainer Arvin Davitian nach der Meisterschaft die blau-weiße Fahne. | Foto: Verein

In unserer Serie stellen wir die Aufsteiger in den Fußball-Ligen vor. In der Kreisliga B, Staffel zwei, stieg der SV Ewattingen auf. Nach 16 Jahren und pünktlich zum 75. Geburtstag des Vereins.

Das klare Wort scheut Arvin Davitian keinesfalls, dennoch gehört der Trainer des SV Ewattingen nicht zu den Lautsprechern seiner Zunft. Er bevorzugt den ruhigen Ton, setzt auf Argumente, um die Spieler von seinen Ideen zu überzeugen. Doch an diesem Samstagnachmittag, es war der 14. Juni, stopfte er sein eigentliches Naturell in die Sporttasche und ließ das Feierbiest heraus. Er herzte alle. In seiner zweiten Amtszeit beim SVE schaffte er den Aufstieg in die Kreisliga A. Damit ging eine 16-jährige Durststrecke zu Ende. BZ: Herr Davitian, wo erreiche ich Sie gerade?

Ich bin mit meiner Frau im Urlaub in der Türkei. Wir haben ein herrliches Fleckchen gefunden, weit ab von den Tourismuszentren. Eine herrliche Erholung.

BZ: Die dürften Sie nach einer aufreibenden Saison durchaus nötig haben.

Es war schon anstrengend, aber der Erfolg entschädigt für all die Mühen. Und die Feier natürlich auch (lacht). BZ: Wie lange haben Sie durchgehalten?

Eigentlich wollten wir in Ewattingen übernachten, aber leider waren sämtliche Möglichkeiten ausgebucht. So um sieben Uhr in der Früh fuhr meine Frau uns dann nach Hause.