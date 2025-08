SV Eutingen und TuS Ergenzingen erreichen das Finale

SV Eutingen dominiert Gruppe A

In der Gruppe A war der SV Eutingen von Beginn an tonangebend. Mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 15:1 und zehn Punkten aus vier Spielen setzte sich die Mannschaft an die Spitze der Gruppe. Das klare 8:0 im letzten Gruppenspiel gegen den SV Bondorf war der krönende Abschluss einer souveränen Vorrunde. Auch der Gastgeber SV Neustetten blieb ohne Niederlage, erreichte ebenfalls zehn Punkte und kassierte dabei kein einziges Gegentor. Im direkten Duell gegen Eutingen trennten sich beide Teams torlos.

SV Neustetten ins Spiel um Platz drei

Trotz der starken Vorrunde musste sich der SV Neustetten wegen des schlechteren Torverhältnisses mit dem zweiten Platz in der Gruppe A begnügen. Siege gegen Bondorf (6:0), Rohrdorf/Eck/Weitingen (3:0) und Vollmaringen (2:0) untermauerten die Ambitionen des Gastgebers. Im Spiel um Platz drei am heutigen Montag treffen die Neustettener nun auf die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau.

TuS Ergenzingen setzt sich in Gruppe B durch

In der Gruppe B erfüllte der TuS Ergenzingen die Erwartungen und sicherte sich mit drei Siegen und einem Unentschieden den Gruppensieg. Die Mannschaft startete mit einem 1:0 gegen Felldorf/Bierlingen und ließ im weiteren Verlauf Siege gegen Hochdorf (1:0) und Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau (3:0) folgen. Im letzten Gruppenspiel reichte ein 1:1 gegen Göttelfingen/Baisingen, um sich den ersten Platz zu sichern.

SpVgg Bieringen/Frommenhausen mit starker Gruppenphase

Hinter dem TuS Ergenzingen belegte die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau den zweiten Platz in der Gruppe B. Sechs Punkte aus vier Spielen reichten, um sich für das Spiel um Platz drei zu qualifizieren. Die Siege gegen Hochdorf (4:0) und Göttelfingen/Baisingen (2:0) bildeten die Grundlage für das Weiterkommen, obwohl das Team sich am Ende Felldorf/Bierlingen mit 0:3 geschlagen geben musste.

Finaltag verspricht Spannung

Am heutigen Montagabend kommt es nun zum Höhepunkt des Turniers. Um 18:30 Uhr kämpfen der SV Neustetten und die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau um Platz drei. Um 19:30 Uhr folgt das große Finale zwischen dem SV Eutingen und dem TuS Ergenzingen. Anders als in der Vorrunde wird an diesem Tag 50 Minuten gespielt – ein zusätzlicher Faktor, der körperliche und mentale Stärke verlangt.

Sportlicher Glanzpunkt im Jubiläumsjahr

Das Fußball-Turier um den Micki-Sport-Gäupokal erwies einen würdigen sportlichen Rahmen für das Vereinsjubiläum des SV Neustetten. Der kompakte Spielmodus, die regionale Ausrichtung und die gute Organisation sorgten für ein rundum gelungenes Fußballfest. Nun steht nur noch die Entscheidung über die Podestplätze aus – und die verspricht nochmals große Emotionen.