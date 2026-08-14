SV Eutingen fährt im DFB-Pokal zum VfR Wormatia Worms Der Württemberg-Vertreter gastiert in den Play-Offs beim Team aus der Frauen-Regionalliga Südwest. von Timo Babic · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In den Play-Offs stehen sich Landespokalsieger bzw. deren Finalisten sowie zahlreiche weitere Teams im DFB-Pokal gegenüber. Mit dabei ist auch SV Eutingen aus der Verbandsliga Württemberg. Der SVE verpasste im Endspiel des WFV-Pokals zwar den Pokaltriumph, zog dabei aber dennoch das Ticket für den DFB-Pokal. Dort steht nun die Reise zum VfR Wormatia Worms an, der die letzten beiden Saison jeweils auf dem elften Platz der Frauen-Regionalliga Südwest beendete. Im Frauen-Verbandspokal Südwest gewann Worms gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 3:2 nach Verlängerung und qualifizierte sich dadurch für den DFB-Pokal.

DFB-Pokal der Frauen So., 16.08.2026, 13:00 Uhr VfR Wormatia Worms Worma. Worms SV Eutingen SV Eutingen 13:00 PUSH

Play-Offs

Sa., 15.08.26 11:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - VfL Bochum

Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FC Jesteburg-Bendestorf - Hertha BSC

Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FC Schalke 04 - Hannover 96

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr MSV Duisburg - Borussia Mönchengladbach

So., 16.08.26 12:00 Uhr Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg

So., 16.08.26 12:00 Uhr Chemnitzer FC - SF/BG Marburg

So., 16.08.26 13:00 Uhr VfR Wormatia Worms - SV Eutingen

So., 16.08.26 14:00 Uhr ATS Buntentor - SV BW Berolina Mitte 49

So., 16.08.26 14:00 Uhr VfR Warbeyen - FC Viktoria 1889 Berlin

So., 16.08.26 14:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - 1. FFC Turbine Potsdam

So., 16.08.26 14:00 Uhr 1. FFV Erfurt - FC Ingolstadt 04

So., 16.08.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SpVgg Greuther Fürth

So., 16.08.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SG 99 Andernach

So., 16.08.26 15:00 Uhr FC St. Pauli - SV Meppen

So., 16.08.26 16:00 Uhr TSV Alemannia Freiburg-Zähringen - SC Sand

So., 16.08.26 17:00 Uhr Karlsruher SC - TuS Issel __________________________________________________________________________________________________

