SV Eurasburg-Beuerberg gibt Plätze eins und zwei als Ziel aus

Kaum Veränderungen gab es im Kader des SV Eurasburg-Beuerberg, der von der Kreisklasse 3 in die 2 umgruppiert wurde. – Foto: CGA

Personell bleibt der Kader nahezu unverändert. Abgänge gab es keine, mit Luca Gall aus der U19 des TuS Geretsried kam ein vielversprechender Neuzugang. „Das ist ein guter junger Spieler, der super in die Mannschaft passt“, so der Coach.

Mit großen Ambitionen geht der SV Eurasburg-Beuerberg in die neue Kreisklassensaison. Florian Ächter sieht seine Mannschaft nach einer intensiven Vorbereitung gut gerüstet. „Mein Eindruck aus dem Winter hat sich bestätigt. Das ist eine gute, funktionierende Mannschaft“, sagt der Coach, der das Team zur vergangenen Rückrunde übernommen hatte. „Die Mannschaft hat in der Vorbereitung gut gearbeitet. Ich bin guter Dinge, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen können“, so Ächter.

Leichte Sorgen bereitet allerdings erneut das Verletzungspech. Béla Burger fällt mit einem Innenbandanriss länger aus, Niklas Nocker wird wegen einer schweren Fußverletzung die komplette Hinrunde verpassen. Kapitän Valentin Seelbach plagen Knieproblemen, Lukas Bergmoser laboriert an einer Wunde am Schienbein. Positiv ist dagegen die Rückkehr von Torhüter Dominik Hoffmann, der nach langer Verletzungspause wieder trainiert und bereits erste Testspiele absolviert hat. In der Hinrunde sollen jedoch noch Andreas Schwaighofer und Stefan Klostermair das Tor hüten.

Neu ist für den SVEB auch die Liga. Auf Verbandsentscheidung tritt der Klub künftig in der Kreisklasse 2 an, obwohl man lieber in der bisherigen Staffel geblieben wäre. Sportlich macht der Verein keinen Hehl aus seinen Zielen. Neben dem TSV Brunnthal, Aufsteiger SG Schäftlarn/Baierbrunn sowie der SG Gaißach/Wackersberg zählt Ächter auch sein eigenes Team zum Favoritenkreis: „Wir geben ganz offensiv die Plätze eins und zwei als Ziel aus. Darauf haben wir uns vereinsintern verständigt.“ Voraussetzung sei, dass die Mannschaft ihr Potenzial ausschöpfe und von weiteren Verletzungen verschont bleibe. „Dann wird es schwer werden, uns zu schlagen.“