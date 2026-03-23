Mit Fortuna im Bunde waren Christian Martners (Mi.) Eurasburger beim 1:0-Sieg gegen die Höhenrainer um Hubert Götzinger (li.) und Maximilian Lutz. – Foto: Rudi Stallein

FSV Höhenrain – SV Eurasburg-Beuerberg 0:1 (0:0) – Mit dem dritten 1:0-Sieg in Folge unter dem neuen Trainer Florian Ächter stellt der Kreisliga-Absteiger den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wieder her. Aber womöglich wäre es in Höhenrain anders gelaufen, wenn Max Feirer nach etwa 25 Minuten nicht um eine Fußspitze am Ball vorbeigerutscht wäre. Oder wenn in der nächsten Szene Maximilian Lutz nicht aus kurzer Distanz am Reflex von SV-Torhüter Stefan Klostermair gescheitert wäre. Weil auf der Gegenseite Felix Nörling mit einem kräftigen Spannstoß aus 16 Metern auch nur die Latte traf, sah es lange Zeit nach einem torlosen Remis aus. Bis zur 75 Minute: Dann servierte Christian Martner von der linken Angriffsseite einen Flankenball perfekt auf den kurz zuvor eingewechselten Niklas Furtner, der freistehend am hinteren Pfosten gegen die Laufrichtung von FSV-Keeper Guido Reiter zur Eurasburger Führung einköpfte.

„Ich habe ihm ein Bierchen versprochen, falls er ein Tor machen sollte. Das hat ihn wohl gereizt“, scherzte SVEB-Coach Ächter nach Spielschluss über den gelungenen Coup mit dem Youngster, der unter ihm seinen ersten Pflichtspieleinsatz feierte. In der Schlussviertelstunde warfen die Gastgeber alles nach vorn und blieben vor allem bei Standards gefährlich, zum Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.