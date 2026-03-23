Eurasburg gewinnt in Höhenrain durch ein spätes Kopfballtor. Bichl kassiert in letzter Minute einen bitteren Elfmeter-Gegentreffer.
FSV Höhenrain – SV Eurasburg-Beuerberg 0:1 (0:0) – Mit dem dritten 1:0-Sieg in Folge unter dem neuen Trainer Florian Ächter stellt der Kreisliga-Absteiger den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wieder her. Aber womöglich wäre es in Höhenrain anders gelaufen, wenn Max Feirer nach etwa 25 Minuten nicht um eine Fußspitze am Ball vorbeigerutscht wäre. Oder wenn in der nächsten Szene Maximilian Lutz nicht aus kurzer Distanz am Reflex von SV-Torhüter Stefan Klostermair gescheitert wäre. Weil auf der Gegenseite Felix Nörling mit einem kräftigen Spannstoß aus 16 Metern auch nur die Latte traf, sah es lange Zeit nach einem torlosen Remis aus. Bis zur 75 Minute: Dann servierte Christian Martner von der linken Angriffsseite einen Flankenball perfekt auf den kurz zuvor eingewechselten Niklas Furtner, der freistehend am hinteren Pfosten gegen die Laufrichtung von FSV-Keeper Guido Reiter zur Eurasburger Führung einköpfte.
„Ich habe ihm ein Bierchen versprochen, falls er ein Tor machen sollte. Das hat ihn wohl gereizt“, scherzte SVEB-Coach Ächter nach Spielschluss über den gelungenen Coup mit dem Youngster, der unter ihm seinen ersten Pflichtspieleinsatz feierte. In der Schlussviertelstunde warfen die Gastgeber alles nach vorn und blieben vor allem bei Standards gefährlich, zum Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.
„Schade, das war eigentlich ein typisches Null-zu-null-Spiel, aber wir haben leider ein Mal nicht aufgepasst“, haderte FSV-Trainer Christian Sedlmeier mit dem aus seiner Sicht unglücklichen Spielausgang. „Das ist maximal bitter.“ Maximal erfreut war der Übungsleiter der Gäste. „Die Chance für den FSV war da, ein bisschen Glück gehört auch dazu“, so das Fazit von Florian Ächter. „Aber ich glaube, wir waren insgesamt die bessere Mannschaft und hatten mehr Spielanteile. Auf jeden Fall war es ein ganz wichtiger Sieg, noch dazu auswärts, wo wir bisher noch kein Spiel gewinnen konnten.“
SF Bichl – SG Antdorf/Iffeldorf 1:2 (0:0) – 95 Minuten lang verlief die Partie zwischen dem Tabellenletzten und dem Tabellendritten weitgehend ausgeglichen, doch dann kam es für die Gastgeber ganz bitter. Mit der letzten Aktion des Spiels schlug Antdorf einen Freistoß in den Strafraum. SF-Torhüter Niklas Fischer boxte den Ball weg. Den Nachschuss konnte Sascha Kinghorst nur mit der Hand stoppen. Kinghorst sah die Rote Karte, und Antdorfs Max Panholzer versenkte den fälligen Elfmeter. „Ein tragisches Ende, gerade wenn man in der Tabelle so hinten drinsteht wie wir“, kommentierte Vorsitzender Stephan Schilcher. Panholzer hatte die Gäste schon mit 1:0 in Führung geschossen (73.). Den Ausgleich hatte Lukas Schwingen acht Minuten per Kopf erzielt.