SV Esterwegen holt Erfahrung aus über 300 Pflichtspielen

– Foto: Andreas Santner

Der SV Esterwegen hat die Trainerfrage für die Saison 2026/27 geklärt. Alexander Kenning übernimmt die 1. Herren als Spielertrainer. Damit kehrt ein bekanntes Gesicht an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Kenning trug bereits in der Jugend das Trikot des Vereins und ist dem SV Esterwegen sowie dem Ort seit vielen Jahren eng verbunden. Nun soll er in verantwortlicher Position neue Impulse setzen.

Sportlich bringt der Offensivspieler umfangreiche Erfahrung mit. Mehr als 300 Pflichtspiele, zahlreiche Treffer und Assists sowie Einsätze bis in die Landesliga unterstreichen seine Laufbahn. Mit dieser Erfahrung soll Kenning die Mannschaft in der Kreisliga Mitte-Nord Emsland weiterentwickeln.