SV Essenbach optimistisch – Neuzugänge bringen frischen Wind

Mit viel Vorfreude und einer ordentlichen Portion Optimismus blickt der früher Bezirksligist SV Essenbach auf die neue Saison in der A-Klasse Landshut. Nach einer starken Vorsaison, in welcher man sich bereits nach dem Neuaufbau etwas überraschend im vorderen Mittelfeld etablieren konnte, versucht der SVE nun mit spannenden Neuzugängen und den Zusammenhalt im Team, erneut eine gute Rolle zu spielen.

Besonders erfreulich ist die Rückkehr der Brüder Johannes und Simon Schwaiger, die vom TSV Ergoldsbach bzw. der SpVgg Landshut zu ihrem Heimatverein SV Essenbach zurückkehren. Beide werden die Erste Mannschaft definitiv verstärken.





Ein weiterer Neuzugang ist Michael Nguyen. Bereits im ersten Punktspiel zeigte er, dass er eine echte Bereicherung für die 1. Herrenmannschaft ist – mit Einsatzfreude und Spielintelligenz. Ein weiteres Talent, das langsam an den Herrenbereich herangeführt wird, ist Paul Kölbl. Nach einer starken Entwicklung in der A-Jugend wird er behutsam integriert und soll mittelfristig eine wichtige Rolle in der Ersten Herrenmannschaft übernehmen.