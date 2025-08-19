SV Esperke erkämpft sich späten Ausgleich

Der SV Brigitta-Elwerath Steimbke hat beim Auswärtsspiel in Esperke einen möglichen Sieg noch aus der Hand gegeben und musste sich nach einem 2:0-Vorsprung mit einem 2:2 begnügen. Marcel Wind (17.) und Darian Guse (27.) hatten die Gäste in Führung gebracht, doch Timo Stichnoth (52.) und Marcel Baller (88.) sorgten für den späten Ausgleich der Gastgeber.

Die erste Halbzeit habe Steimbke klar dominiert: „Wir hatten viel Ballbesitz, haben den Ball gut laufen lassen und den Gegner gut unter Druck gesetzt.“ Die Tore seien verdient gefallen: „Esperke spielt eigentlich nur über lange Bälle, die auch alle einfach weg zu verteidigen waren. Wir gehen nach einer Halbfeldflanke auf Marcel Wind 1:0 in Führung, kurze Zeit später das 2:0 durch Darian Guse.“

Trainer Dennis Pissor zeigte sich nach der zweiten Hälfte sichtlich enttäuscht: „Bisschen ärgerlich von unserer Sicht aus, aber am Ende auch absolut verdient.“

Nach der Pause ließ die Intensität der Gäste allerdings nach, und die Chancenverwertung blieb aus. „Direkt nach der Halbzeit hat Nico Langner die Chance aufs 3:0, läuft alleine aufs Tor zu und vergibt“, schilderte Pissor. „Quasi im Gegenzug kriegen wir durch einen eigenen Fehler in der Innenverteidigung den Anschluss.“

Der Trainer kritisierte das nachfolgende Spiel seiner Mannschaft: „Danach schwimmen wir eigentlich komplett und kriegen kurz vor Schluss auch verdient den Ausgleich.“ Insgesamt sei das Ergebnis folgerichtig: „So, wie es dann in der zweiten Halbzeit gelaufen ist, definitiv nicht unverdient für Esperke.“

Pissor lobte dennoch die Art und Weise, wie Steimbke die erste Hälfte gestaltet hatte: „Wir waren dominant, haben das Spiel kontrolliert und die Räume gut genutzt. Mehr drin war heute trotzdem, das ärgert uns natürlich.“

Mit dem Punktgewinn bleibt Steimbke in der oberen Tabellenhälfte, muss aber nach der vergebenen Führung das Ziel klar vor Augen behalten: „Wir müssen an unseren Chancen arbeiten und die Konzentration über 90 Minuten halten, dann können wir auch auswärts wieder erfolgreich sein.“