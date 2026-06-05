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SV Espenau verstärkt sich mit Jakub Spiewak
Der SV Espenau kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren: Mit Jakub Spiewak wechselt ein vielversprechender Offensivspieler nach Espenau.
Der 23-jährige Stürmer spielte in seiner Jugend unter anderem für den OSC Vellmar, den KSV Hessen Kassel und den VfL Kassel, ehe er eine längere Fußballpause einlegte. Im vergangenen Winter kehrte er beim SV Burguffeln auf den Platz zurück und machte dort sofort auf sich aufmerksam.
Mit beeindruckenden 20 Treffern in nur zehn Spielen der Kreisliga C zeigte Jakub eindrucksvoll, welches Potenzial in ihm steckt. Seine Torquote blieb natürlich auch anderen Vereinen nicht verborgen. Umso erfreulicher ist es, dass sich der SVE in den Gesprächen durchsetzen und Jakub von seinem Weg überzeugen konnte.
Die Verantwortlichen sehen in ihm einen entwicklungsfähigen Offensivspieler, der sportlich wie menschlich hervorragend zur Mannschaft passt. Mit seinem Tempo, seinem Torriecher und seinem Ehrgeiz soll er die Offensive beleben und dem Team zusätzliche Qualität verleihen.
Die Abteilungsleitung freut sich, Jakub künftig im Trikot des SVE zu sehen und ist überzeugt, dass er eine Bereicherung für die Mannschaft und den Verein sein wird.