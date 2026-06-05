SV Espenau verstärkt sich mit Jakub Spiewak

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Der 23-jährige Stürmer spielte in seiner Jugend unter anderem für den OSC Vellmar, den KSV Hessen Kassel und den VfL Kassel, ehe er eine längere Fußballpause einlegte. Im vergangenen Winter kehrte er beim SV Burguffeln auf den Platz zurück und machte dort sofort auf sich aufmerksam.

Mit beeindruckenden 20 Treffern in nur zehn Spielen der Kreisliga C zeigte Jakub eindrucksvoll, welches Potenzial in ihm steckt. Seine Torquote blieb natürlich auch anderen Vereinen nicht verborgen. Umso erfreulicher ist es, dass sich der SVE in den Gesprächen durchsetzen und Jakub von seinem Weg überzeugen konnte.

Die Verantwortlichen sehen in ihm einen entwicklungsfähigen Offensivspieler, der sportlich wie menschlich hervorragend zur Mannschaft passt. Mit seinem Tempo, seinem Torriecher und seinem Ehrgeiz soll er die Offensive beleben und dem Team zusätzliche Qualität verleihen.