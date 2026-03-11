SV Espenau verlängert mit zwei Spielern

– Foto: SV Espenau

Der SV Espenau treibt die Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter voran und kann zwei weitere Zusagen vermelden. Sowohl Nico Töppel als auch Nico Weller bleiben dem Verein erhalten.

Innenverteidiger Nico Töppel zählt zu den konstantesten Spielern der ersten Mannschaft. Sowohl in der vergangenen als auch in der aktuellen Saison sammelte er die meisten Einsatzminuten und gilt damit als zentraler Baustein in der Defensive. Auch außerhalb des Spielfelds übernimmt Töppel Verantwortung und gilt als verlässliche Stütze für Mannschaft und Vereinsleben.

Mit Nico Weller verlängert zudem eine feste Größe im Verein. Vor seiner Verletzung gehörte er zu den wichtigen Bestandteilen der Mannschaft. Seit Februar 2025 musste Weller aufgrund eines Kreuzbandrisses pausieren, unterstützte das Team jedoch weiterhin abseits des Platzes. Der Offensivspieler arbeitet derzeit intensiv an seinem Comeback. Die Mannschaft hofft darauf, ihn in der Rückrunde wieder auf dem Platz zu sehen.