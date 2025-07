SV Espenau begrüßt Neuzugang Henri Ott

Abteilungsleiter Andre Zuschlag zur Verpflichtung:

„Henri hat sich in den Einheiten direkt als stabiler Verteidiger präsentiert. Er bringt die Mentalität und den Ehrgeiz mit, den wir in unserem Team suchen. Besonders seine Präsenz in der Defensive und seine ruhige Art am Ball haben uns überzeugt. Wir freuen uns, mit ihm einen hungrigen, entwicklungsbereiten Spieler gewonnen zu haben, der unser Team bereichern wird.“

Herzlich willkommen beim SV Espenau, Henri!