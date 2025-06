SV Eschbach feiert Aufstieg, SV Jestetten muss absteigen

Als am Samstag um 18.27 Uhr in Emmendingen der Schlusspfiff des Aufstiegs-Rückspiels zur Landesliga ertönte, blieb für den SV Jestetten eine frohe Kunde aus. Was sich nach der 0:4-Hinspielniederlage der SG FC Wehr-Brennet gegen den FC Emmendingen bereits abgezeichnet hatte, war durch das 2:2-Remis manifestiert. Weil die SG als Bezirksliga-Vizemeister den Sprung in die Landesliga verpasste, muss der SVJ als Bezirksliga-Vorletzter in die Kreisliga A absteigen. Dies wiederum hatte dort zur Folge, dass das Ergebnis des Abstiegsduells der beiden Staffel-14. relevant war: Nur der Sieger der Partie zwischen dem TuS Lörrach-Stetten II (Staffel West) und des SV Eggingen (Staffel Ost) würde in der A-Klasse bleiben, der Verlierer hingegen in die Kreisliga B absteigen.

Wenige Minuten vor dem Abpfiff in Emmendingen war in Stetten die 1:0-Führung für die Gastgeber gefallen. Damit lag die TuS-Reserve im Zwischenergebnis vorne, nachdem das Hinspiel 2:2 unentschieden ausgegangen war. Tarik Vidjen hatte einen Eckball für Stetten direkt verwandelt, die Egginger waren nun gezwungen, zumindest für eine Verlängerung den Ausgleich zu erzielen. Doch den Platzherren gelang es, ihre Führung durch A-Junior Yanis Recorean auf 2:0 auszubauen (76.). Eggingen gelang in der Nachspielzeit per Strafstoß durch Kevin Haselwander zwar noch der Anschlusstreffer, das 2:2 konnten die Gäste aber nicht erzwingen. Somit gelang der TuS-Reserve der Klassenerhalt, wohingegen Eggingen nach zwei Jahren wieder in die B-Klasse absteigt. Tore: 1:0 Vidjen (58.), 2:0 Recorean (76.), 2:1 Haselwander (90.+1/FE). Schiedsrichter: Gerspacher (Freiburg). Gelb-Rot: Di Stefano (90.+8/TuS).