SV Erlstätt - SG Grabenstätt/Chieming 3:1

Am Samstag trafen SV Erlstätt und SG Grabenstätt/Chieming aufeinander. Das Match entschied SV Erlstätt mit 3:1 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Erlstätt die Nase vorn.

In der 13. Minute brachte Lukas Fischer den Ball im Netz des Heimteams unter. Christian Kirchmaier musste nach nur 20 Minuten vom Platz, für ihn spielte Sven Thiele weiter. Wenige Minuten später holte Thomas Stutz Robert Oettl vom Feld und setzte auf die Qualitäten von Dominik Opitz (24.). Julius Kumpfmueller vollendete in der 36. Minute vor 118 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der Pause stellte Tobias Eglseder um und schickte in einem Doppelwechsel Yannik Lex und Viktor Willmar für Christian Schulze und Andreas Wittmann auf den Rasen. SG Grabenstätt/Chieming musste den Treffer von Opitz zum 2:1 hinnehmen (65.). Jonas Wirnshofer versenkte die Kugel zum 3:1 für SV Erlstätt (80.). In den 90 Minuten war SV Erlstätt im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SG Grabenstätt/Chieming und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

Im letzten Match der Hinrunde tat SV Erlstätt etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz neun. In dieser Saison sammelte SV Erlstätt bisher vier Siege und kassierte acht Niederlagen.