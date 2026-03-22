SV Erlstätt - DJK Kammer 2 7:0 von Markus Felix · Heute, 21:38 Uhr · 0 Leser

Die Zweitvertretung von DJK Kammer kam gegen SV Erlstätt im Spitzenspiel Erster gegen Zweiter mit 0:7 unter die Räder. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Erlstätt heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. SV Erlstätt war bereits beim 3:0 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen. Bereits nach wenigen Zeigerumdrehungen sorgte Bernhard Angerer mit seinem Treffer vor 70 Zuschauern für die Führung des Tabellenführers (6.). Nach nur 24 Minuten verließ Florian Zauner vom Team von Trainer Philipp Schützinger das Feld, Patrick Unterreiner kam in die Partie. Tobias Muggenhamer beförderte das Leder zum 2:0 des Heimteams über die Linie (35.). Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause.

Markus Schneider von DJK Kammer II nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Gerhard Wimmer blieb in der Kabine, für ihn kam Thomas Wolkersdorfer. Thomas Kraja baute den Vorsprung von SV Erlstätt in der 66. Minute aus. Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Manuel Schlesak (71.), Florian Zauner (72.) und Andreas Dangl (81.), die weitere Treffer für SV Erlstätt folgen ließen. Schlesak stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 7:0 für SV Erlstätt her (86.). Schlussendlich verbuchte SV Erlstätt gegen DJK Kammer II einen überzeugenden Heimerfolg. SV Erlstätt konnte sich gegen DJK Kammer II auf eine sattelfeste Defensive verlassen und steht weiter an der Tabellenspitze.