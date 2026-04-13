SV Erlstätt bastelt weiter am Traumstart

SV Erlstätt errang am Sonntag einen 3:1-Sieg über die Reserve des SC Vachendorf. Erlstätt hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatte der Tabellenprimus keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 6:1 gewonnen.
Nach nur 26 Minuten verließ Stefan Koehler von Team von Manuel Schlesak das Feld, Florian Zauner kam in die Partie. Als manch einer nur noch auf den Pausenpfiff wartete, schlug der Moment von Yerson Rodriguez Bonelli. In der Nachspielzeit war Rodriguez Bonelli zur Stelle und markierte den Führungstreffer für SC Vachendorf II (46.).
Zur Pause wusste die Mannschaft von Coach Manfred Wurm eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Zum Seitenwechsel ersetzte Tim Hartmann von SV Erlstätt seinen Teamkameraden Tobias Muggenhamer. Mit einem Wechsel – Anton Kotzinger kam für Florian Stasswender – startete SC Vachendorf II in Durchgang zwei. Manuel Schlesak schockte die Gastgeber und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SV Erlstätt (46./55.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Zauner, der das 3:1 aus Sicht von SV Erlstätt perfekt machte (88.). Unter dem Strich nahm SV Erlstätt bei SC Vachendorf II einen Auswärtssieg mit.
Trotz der Schlappe behält SC Vachendorf II den sechsten Tabellenplatz bei. Der Angriff ist bei SC Vachendorf II die Problemzone. Nur 22 Treffer erzielte SC Vachendorf II bislang. SC Vachendorf II verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. Die Situation bei SC Vachendorf II bleibt angespannt. Gegen SV Erlstätt kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.
Die drei ergatterten Zähler geben den Aufstiegshoffnungen von SV Erlstätt weitere Nahrung. Mit nur sechs Gegentoren stellen die Gäste die sicherste Abwehr der Liga. SV Erlstätt setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon elf Siege auf dem Konto.
Nächster Prüfstein für den SC Vachendorf II ist der FC Traunreut (Samstag, 15:00 Uhr). Der SV Erlstätt misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von DJK Traunstein (18:00 Uhr).
Quelle: BFV