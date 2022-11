SV Erlbach: Sieg in Dachau als "überragender Jahresabschluss" Mit dem 2:0 baut der Dorfverein den Vorsprung auf die Relegationsränge auf fünf Punkte aus.

Glückliche Gesichter gab es auf Seiten des SV Erlbach zum Jahresfinale 2022. Mit 27 Punkten aus 21 Spielen beendet der SV Erlbach das sportlich beste Jahr der Vereinsgeschichte mit einem Sieg und einem 5-Punkte-Polster auf den ersten Relegationsplatz. Da das Spiel zudem als Erstrundenpartie im Toto-Pokal gewertet wurde, zog Erlbach damit in die nächste Runde ein.

Die erste Chance vor nur 150 Zuschauern, ein guter Teil davon aus Erlbach, hatte Wolfgang Hahn, dessen Schuss knapp über die Latte ging (17.). Dies blieb der einzige Höhepunkt in der ersten Halbzeit, der TSV hatte mehr Spielanteile und Ballbesitz, fand aber keine Mittel gegen die sichere Defensive der Erlbacher. Alexander Fischer (3.) und Tobias Hofbauer (20.) holten sich frühe gelbe Karten ab, laut SVE-Manager Ralf Peiß das einzige echte Manko seines Teams. „Da müssen wir nun aufpassen, wir sollten nicht wieder in Unterzahl geraten.“, meinte Peiß zur Halbzeit.

In der 63. Minute gelang den Erlbachern die Führung und einmal mehr ging dem Tor ein Standard voraus. Die erste Ecke der Partie brachte Maximilian Sammereier hoch in den Strafraum, Maximilian Manghofer stieg am langen Pfosten in die Höhe und köpfte ins Kreuzeck (63.). Anschließend haderten die Dachauer Verantwortlichen deutlich mit dem Schiedsrichter: Bei einem Konter wurde Breu freigespielt, der den weit aus dem Kasten geeilten Jakob umspielen konnte und von Gegenspieler Anthony Manuba durch ein Halten gestoppt wurde. Schiedsrichter Maximilian Prechtl zückte die rote Karte und stelle Manuba vom Platz. Auch Vorteil wäre eine Möglichkeit gewesen, Breu blieb am Ball und das Tor war leer (67.).