SV Erlbach künftig mit doppelter sportlicher Leitung Ex-Töginger Christoph Huber teilt sich ab Januar die Leitungsfunktion mit Ralf Peiß und will neue Impulse setzen

Christoph Huber wird künftig als Sportlicher Leiter fungieren und sich diese Position mit Ralf Peiß teilen. Ein Modell dass in der Vergangenheit bereits erfolgreich mit Ralf Peiß und Rudi Maier geklappt hat, eher Maier zum Ende der letzten Saison aus Zeitgründen ausschied. „Wir werden die Aufgaben am Anfang gemeinsam wahrnehmen, Christoph soll in den kommenden Monaten den Verein und die Strukturen kennenlernen und dann sukzessive auch Aufgaben eigenverantwortlich übernehmen“, so Peiß zur geplanten Zusammenarbeit. „Es ist eine tolle Sache, dass wir Christoph dafür gewinnen konnten, wir sind wieder breiter aufgestellt, das ist enorm wichtig für uns.“.

Der 27-Jährige war zuletzt beim FC Töging aktiv und kümmerte sich dort hauptsächlich um die Presseaufgaben. Im Sommer 2022 legte er eine beruflich bedingte Fußballpause ein, zumindest was den Vereinsfußball angeht. Hauptberuflich arbeitet Huber nämlich beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) in München und ist somit quasi tagtäglich in enger Berührung mit dem Amateurfußball.

„Ich habe im letzten halben Jahr gemerkt, dass es ohne Fußball nicht geht. Da kam die Anfrage von Ralf und ich dachte schnell: das passt. Bei den Gesprächen war gleich klar, dass man in Erlbach um zusätzliche Unterstützung wirklich froh ist und jeder an einer echten Teamarbeit interessiert.“, so Huber über seine Motivation für das Engagement. Eins steht für ihn jedoch auch fest, einen Umbruch in Erlbach wird es nicht geben: „In Erlbach wird seit Jahren sehr gute Arbeit geleistet, das merkt man auch bis nach Töging. Zunächst will ich das Team und das Umfeld kennenlernen und versuchen, neue Impulse zu setzen. Frische Ideen und Einschätzungen von einem bisher Außenstehenden können nie schaden.“



Herausheben will Peiß in dem Zusammenhang auch Emanuel Spielbauer, der weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird. „Emanuel unterstützt uns jetzt schon sehr gut an den Spieltagen und bei den Spielanalysen. Künftig sind wir dann ein Dreierteam“.