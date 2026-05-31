SV Erftstolz Niederaußem holt erfahrenen Jugendstrategen

Sönmez bringt eine umfangreiche Vita im Jugendfußball mit. Zwischen 2017 und 2024 war er beim SV Weiden 1914/75 als Jugendleiter und sportlicher Leiter tätig und verantwortete dort maßgeblich die Nachwuchsarbeit. Darüber hinaus sammelte er Trainererfahrung bei den Nachwuchsteams von Fortuna Köln und dem FC Rheinsüd Köln. Zuletzt betreute er die U19 des SC Brühl als Cheftrainer und führte die Mannschaft zur Qualifikation für die Bezirksliga.

Auch seine Verdienste außerhalb des Spielfelds wurden bereits gewürdigt. Der Inhaber der C-Trainerlizenz erhielt im Jahr 2018 die Goldene Verdienstnadel des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM).