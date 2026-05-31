SV Erftstolz Niederaußem holt erfahrenen Jugendstrategen

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Der SV Erftstolz Niederaußem hat eine wichtige Personalentscheidung für die Zukunft seiner Jugendabteilung getroffen. Mit Metin Sönmez präsentiert der Verein zur kommenden Saison einen neuen sportlichen Leiter der Jugend. Der erfahrene Fußballfunktionär und Trainer soll die Nachwuchsarbeit strategisch begleiten und weiter ausbauen.
Sönmez bringt eine umfangreiche Vita im Jugendfußball mit. Zwischen 2017 und 2024 war er beim SV Weiden 1914/75 als Jugendleiter und sportlicher Leiter tätig und verantwortete dort maßgeblich die Nachwuchsarbeit. Darüber hinaus sammelte er Trainererfahrung bei den Nachwuchsteams von Fortuna Köln und dem FC Rheinsüd Köln. Zuletzt betreute er die U19 des SC Brühl als Cheftrainer und führte die Mannschaft zur Qualifikation für die Bezirksliga.
Auch seine Verdienste außerhalb des Spielfelds wurden bereits gewürdigt. Der Inhaber der C-Trainerlizenz erhielt im Jahr 2018 die Goldene Verdienstnadel des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM).
Die Verantwortlichen des SV Erftstolz Niederaußem sehen in der Verpflichtung einen wichtigen Schritt für die weitere Ausrichtung der Jugendabteilung. „Wir sind stolz, dass wir Metin von unserem Konzept überzeugen konnten. Seine Fachkompetenz und seine Leidenschaft für den Jugendfußball werden uns enorm nach vorne bringen“, erklärt der Verein.
Mit seiner Erfahrung im Aufbau von Jugendstrukturen, der Förderung von Trainern und der Begleitung junger Talente soll Sönmez insbesondere im Jubiläumsjahr des Vereins neue Impulse setzen. Die Erwartungen an den neuen sportlichen Leiter sind entsprechend hoch, die Vorfreude auf die Zusammenarbeit jedoch ebenfalls. Der Verein setzt darauf, dass der Neuzugang die positive Entwicklung im Nachwuchsbereich nachhaltig vorantreibt.