SV Erbenheim mit Pokal-Coup Der Kreisoberligist sorgt mit Sieg gegen den Verbandsligist SV Niedernhausen für eine Pokalüberraschung

Die gastgebenden Erbenheimer erwischten einen Top-Start, gingen durch die Treffer von Ibrahim Chourak (10.) und Bilal Oukouiss (26.) in Führung. Bei diesem Spielstand blieb es lange Zeit, bis der Favorit im Schlussspurt doch noch herankam. Doch letztlich nutzte dem SVN, der sich in der Nachspielzeit mit einer Roten Karte gegen Hakan Can Dayan auch noch selbst dezimierte, der schöne Hackentreffer von Marco Waldraff (88.) nichts mehr – Erbenheim brachte den 2:1-Sieg über die Zeit. Dazu eine weitere gute Nachricht für die Erbenheimer: Marvin Funk wurde nach überstandener Verletzung in der 81. Minute eingewechselt.