SV Erbenheim macht den Klassenerhalt perfekt

Alles gegeben: Nicklas Pitas (r.) kann mit dem SV Erbenheim den Gruppenliga-Verbleib feiern, Marc-Andre Krabler muss mit dem SV Niedernhausen nach dem 2:2 noch zittern. – Foto: Jörg Halisch

Region. Hochspannung vor dem letzten Spieltag im Keller der Gruppenliga: Vor der abgestiegenen Spielvereinigung Eltville und die durch Rückzug ausscheidenden Teams vom SV Wallrabenstein und dem FC Dorndorf hat sich der SV Erbenheim durch das 2:2 beim SV Niedernhausen endgültig gerettet. Um den sicheren Klassenerhalt ab Rang 12 aufwärts rangeln neben dem SV Niedernhausen (letztes Spiel beim FC Eddersheim II) noch die SKG 23 Wiesbaden (beim Zweiten TuRa Niederhöchstadt) und die SGN Diedenbergen (in Eltville). Zudem treffen der FV Biebrich 02 II und die SG Rauenthal/Martinsthal direkt aufeinander. Rauenthal und Diedenbergen helfen dabei ausschließlich Dreier und Punktverluste der Konkurrenten, um den Ligaerhalt sicher zu feiern.

SV Niedernhausen – SV Erbenheim 2:2 (2:1). – Schock für die Hausherren nach dem schnellen 2:0: „Der Dreier lag auf dem Präsentierteller, wir waren drückend überlegen, das dritte Tor musste mehrfach fallen“, sprach Stephan Mohr von einem verschenkten Sieg. „Wir sind schlecht reingekommen, haben uns dann aber gefangen und einen großartigen Kampf geliefert“, war die Einstellung für Erbenheims Kevin Bähren der Knackpunkt zum maßgeblichen Punkt. Er lobte insbesondere auch die Spieler, die den Verein nach der Runde verlassen, während Mohr an den deutlichen Unachtsamkeiten bei den zwei einzigen Erbenheimer Gelegenheiten verzweifelte.

02-Talent Oskar Lenk in Torlaune

SV Wallrabenstein – FV Biebrich 02 II 0:4 (0:1). – „Nach diesem Sieg im Halbfinale haben wir es weiter in der eigenen Hand“, war Biebrichs Trainer Volkan Zer ob der kampfstarken Vorstellung seiner gesamten Elf glücklich. Insbesondere lobte er diesmal seine A-Jugendlichen Othman Essahli, Marcel Sadat und Oskar Lenk, die trotz Doppelbelastung alles gaben, Lenk erzielte zudem bereits seine Treffer sechs und sieben. „Knackpunkt für uns war der verschossene Elfmeter von Erdem Kadi, der den Ball nur an die Latte statt zum 1:1 ins Netz setzte. Das Gästeteam war im Schnitt zehn Jahre jünger als wir und aufgrund der Spritzigkeit verdienter Sieger“, so SVWler Dirk Hünerbein nach der Vorstellung im letzten Gruppenliga-Heimmatch.

Wallrabenstein: Leffler; E. Ott, Paul, T. Ott, Kadi, Reil, Hünerbein, Akin, Matti Meier, Mojahedi, Bilz (Hacker).

Biebrich: Ono; Essahli, Radtke, Stegmaier, Lenk, Sadat, Tabira, Herranz, Kraft, Stettler, Klee (Zonenko, Mottura, Keita). - Tore: 0:1, 0:4 Lenk (6., 72.), 0:2 Radtke (51.), 0:3 Kraft (63.).

SG Rauenthal/Martinsthal – FC Eddersheim II 5:0 (1:0). – Nach dem frühen Platzverweis gegen Eddersheims Amar Glogic (19.) dauerte es bis zur 78. Minute, ehe Marlon Hess sein Team mit dem zweiten Treffer erlöste. „Bei den Temperaturen hat die Rote Karte schon geholfen, wir ließen zudem viele Hochkaräter aus“, möchte Daniel Schadel die gezeigte Energie nun ins Abstiegsfinale mitnehmen.

Rauenthal: Langer; Frey, Fuchs, Schmidt, Berger, Hörr, Matijevic, Hess, Blanke, Steinmetz, Berg (Zamouri, Holz, Herzau, Schneider). - Tore: 1:0 Blanke (14.), 2:0 Hess (78.), 3:0, 5:0 Matijevic (81., 90.), 4:0 Zamouri (89.).

SGN Diedenbergen – TuRa Niederhöchstadt 2:5 (1:2). – „Unsere Fehler bei den ersten drei Gegentoren haben die Gäste gnadenlos bestraft“, war SGN-Sprecher Amir Kadiric trotz viel Einsatz nach den Patzern nicht zufrieden. „Wir müssen nun top-vorbereitet ins Finale gehen, da uns nur ein Sieg helfen kann.“

Diedenbergen: S Wagner; Potlitz, Leisge, Löper, Wartusch, Pekgüzelyildiz, Grünewald, Pagliaro, Verkic, Grubisic, Korominas (Müller, Redzic, Krijestorac, Beciragic, Schücker). - Tore: 0:1 Nocht (6.). 0:2 Colloseus (30.), 1:2 Grubisic (45.), 1:3, 1:4 Stranz (52., 74.), 1:5 Krebs (76.), 2:5 Verkic (90.+4).

TSV Bleidenstadt – FC Bierstadt 2:7 (0:5). – Bierstadts Chefcoach weilte zur Städtereise in Berlin (René Keutmann: „Ohne Pokalfinale!“), während sein Team unter Anleitung von A-Liga--Trainer Timo Sieben eine starke Vorstellung hinzauberte. „Wir wurden im ersten Durchgang förmlich überrannt, konnten nach Wiederanpfiff zumindest den zweiten Spielabschnitt ausgeglichen gestalten“, hätte sich Patrick Engelmann für seinen TSV im letzten Saisonspiel einen besseren Abschluss gewünscht. Mit Luca Schiffer von der SG Meilingen konnte er immerhin einen Zugang für die kommende Runde vermelden.

Bleidenstadt: Gallasch; Akdag, Schönleber, Bouziane, Dedic, Winkelmann, Rienhardt, Bassile, Bellin, Westerwelle, Hörrmann (Wilhelm, Roßwurm, Gebel, Getto, Aksholakov).

Bierstadt: Machenheimer; Marcel Krabler, Soumare, Ceglie, Ermer, Krambo, Meister, Götz, Nickel, L. Keutmann, Sousa de Brito (Braig, Durmazalp, Cuccurullo).

Tore: 0:1, 2:6 Sousa de Brito (9., 79.), 0:2, 0:3 Meister (14., 18.), 0:4, 0:5 Soumare (30., 44.), 1:5 Aksholakov (64.), 2:5 Hörrmann (77.), 2:7 Cuccurullo (90.)

VfB Unterliederbach – Spvgg. Eltville 4:1 (2:1). – Und wieder heimste sich das Schlusslicht trotz der klaren Niederlage viel Lob ein: „Mit unserem letzten Aufgebot haben wir ein gutes Bild abgegeben. Torwart Williams spielte sogar mit gebrochenem Finger, da muss man den Hut ziehen“, freute sich Sven Klärner. David Sarris schockte den Ersten mit seinem Ausgleich nach einer halben Stunde, der erneute Führungstreffer der Heimelf fiel in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Mit dem dritten Liederbacher Treffer war die Messe dann gelesen.

Eltville: Williams; Süs, C. George, Zentner, Cil, Klärner, Sarris, Zaltenbach, Jurka, Yoldas-Diaz, Rüdiger (Gebel, Pleuger, Boryca, Plock). - Tore: 1:0 Kohl (5.), 1:1 Sarris (32.), 2:1 Aksu (45.), 3:1 Matthews (63.), 4:1 Türkmen (73.).