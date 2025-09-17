SV Erbenheim kegelt SV Wiesbaden aus dem Pokal

Raffael Grigoryan brachte die Gastgeber mit einem Doppelschlag in der 27. und 31. Minute früh in Führung. „Wir waren in den entscheidenden Momenten präsent und sind dann auch durch wunderschöne Tore in Führung gegangen“, sagte Erbenheims Trainer Karim El Bakkaoui. Auf der Gegenseite haderte SVW-Coach Daniel Löbelt. „Leider machen wir zwei Abspielfehler im Spielaufbau, die dann direkt bestraft worden sind.“

SV Wiesbaden verzweifelt an Torhüter Boukraa

Nach dem 2:0 übernahm der SV Wiesbaden zunehmend die Spielkontrolle und drängte auf den Anschlusstreffer. „Wir hatten mehr Spielanteile und haben den Gegner über weite Strecken des Spiels dominiert“, meinte Löbelt. Doch Erbenheims Torwart Hicham Boukraa verhinderte mit mehreren starken Paraden den Anschlusstreffer für die Gäste. „Da hat uns unser Torwart mit einigen super Paraden die Null gehalten“, lobte El Bakkaoui seinen Schlussmann. Auch Löbelt sprach von „unzähligen Chancen“, die sein Team liegen ließ, und betonte eine herausragende Leistung des Erbenheimer-Keepers.

Erst in der 86. Minute war Boukraa geschlagen, als Dillon Fosuhene das 2:1 erzielte. Trotz einer druckvollen Schlussphase mit vielen hohen Bällen in den Sechzehner des SVE blieb es beim knappen Sieg für die Hausherren. „Wir sind angeschlagen ins Spiel gegangen und hatten einige Ausfälle, deshalb bin ich umso stolzer auf die Leistung der Mannschaft. Wir waren heute der verdiente Sieger und hätten in der zweiten Halbzeit auch noch höher in Führung gehen können“, erklärte El Bakkaoui nach Abpfiff. Löbelt hingegen hielt fest: „Ich finde, wir waren die spielerisch stärkere Mannschaft und hätten es auch verdient gehabt, weiterzukommen. Erbenheim hingegen hat bis zum Schluss gekämpft und verteidigt.“

Erbenheim will Schwung und Mut mitnehmen

Nun richtet sich der Blick des SV Erbenheim wieder auf den Ligaalltag. Am Wochenende wartet in der Gruppenliga die Spvgg. Eltville. Zwar zeigte sich Trainer El Bakkaoui bislang nicht zufrieden mit dem Saisonstart, doch den Pokalerfolg sieht er als Initialzündung. „Für die Moral war der Sieg enorm wichtig. Die Jungs haben nun gesehen, dass es auch trotz vieler Ausfälle funktioniert und haben wieder Mut getankt.“