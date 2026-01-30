SV Erbenheim: Ära Karim El Bakkaoui endet im Sommer

Karim El Bakkaoui hört im Sommer als Spielertrainer beim SV Erbenheim auf. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Wiesbaden. Karim El Bakkaoui gehört zum kleinen Kreis der Trainer-Dauerbrenner in den Klassen rund um Wiesbaden. Doch nach der Runde wird der 40-Jährige den SV Erbenheim verlassen, den er 2024 als Kreisoberliga-Vizemeister hinter dem Türkischen SV über die Aufstiegsrunde in die Gruppenliga geführt hatte.

"Der Schritt ist mir nicht einfach gefallen. Nach zehn Jahren habe ich hier sportlich alles erreicht, mit Erster und Zweiter hat der Verein vier Aufstiege in dieser Zeit geschafft. Erbenheim ist wieder eine richtig gute Adresse im Wiesbadener Fußball geworden. Es war eine schöne, aber auch anstrengende Zeit. Vor allem in den letzten drei Jahren habe ich sehr viel Zeit, Kraft und Energie investiert und hatte das Gefühl, dass ich mal etwas Neues probiere", sagt Karim El Bakkaoui.

Die Rückrunde noch zu einem guten Ende bringen

SVE-Vorsitzender Mike Steinbach bestätigt die im „beiderseitigen Einvernehmen“ getroffene Entscheidung: „Das waren wunderbare und erfolgreiche Jahre.“ Er könne es auch „total akzeptieren“, wenn „Elbo“ nach der langen Zeit den Blick auf etwas Neues richte. Doch zunächst gilt es für den Spielertrainer, der zur Saison 2016/17 am Oberfeld als Co-Trainer gestartet war, seit 2019/20 die Verantwortung trägt, die laufende Saison zu einem guten Abschluss zu bringen. Als Sechster mit 27 Punkten ist ein Fundament gelegt, doch um in Sachen Klassenerhalt absolut sicher zu sein, müssen noch einige Zähler hinzukommen. Wovon Clubchef Steinbach ausgeht. Er verweist darauf, dass El Bakkaoui für ihn im stets ein „verlässlicher Partner“ sei. Der Coach wolle beim SVE Vereinsmitglied bleiben und noch bei den Alten Herren spielen, erläutert Mike Steinbach, der nun Gespräche mit Kandidaten für die Nachfolge angeht.