SV Endingen und das Trainerduo Metzinger/Malenica trennen sich

Zur neuen Saison 2026/2027 planen die sportlich Verantwortlichen des SV Endingen eine strategische Neuausrichtung auf der Trainerposition. Es wird nur noch einen hauptverantwortlichen Trainer geben, der nicht gleichzeitig auch noch auf dem Spielfeld aktiv ist.

In einem guten, konstruktiven und von gegenseitiger Wertschätzung geprägten Gespräch hat man das derzeitige Trainerteam Florian Metzinger und Stipe Malenica hierüber informiert und die Zusammenarbeit zum Saisonende beendet. Unabhängig davon sind wir überzeugt, gemeinsam mit den Beiden in der Rückrunde den Klassenerhalt zu sichern.

Wir danken sowohl Florian als auch Stipe für ihre überzeugende Arbeit, mit der nicht nur der Vorstand zu 100 Prozent zufrieden war. Der gesamte Kader hat uns unter ihrer Anleitung viele gute und torreiche Spiele im Erle, verbunden mit dem direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga, beschert.