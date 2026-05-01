SV Endingen gewinnt Abstiegsduell gegen Herbolzheim mit 3:1

Der SV Endingen präsentierte sich im ersten Durchgang von seiner Schokoladenseite. Bereits in der neunten Minute erzielte Erdogan Aldemir das 1:0. Hussein Bazzi baute vor der Pause die Führung mit einem Doppelpack auf 3:0 aus. „Wir waren in der ersten Halbzeit zu passiv, waren gedanklich immer einen Schritt langsamer als der Gegner und haben Endingen frei zum Schuss kommen lassen“, kritisierte Jan Brunner, der Trainer des FV Herbolzheim. „In der zweiten Halbzeit haben wir solide gespielt, aber unsere Chancen nicht genutzt.“ Die Gäste bauten nach dem Wechsel enormen Druck auf, konnten aber nur noch per Foulelfmeter verkürzen. Die Heimelf brachte den Sieg mit einer überzeugenden Defensivleistung und dank eines glänzend aufgelegten Torwarts Lukas Wunderlich ins Ziel.

In der Anfangsviertelstunde bekamen die Zuschauer viel Mittelfeldgeplänkel zu sehen. Den ersten Torschuss lieferte die SG Ihringen/Wasenweiler, der Kopfball von Luca Müller stellte Manuel Herr, den Keeper der SG Freiamt-Ottoschwanden, jedoch vor kein Problem. In der 16. Minute parierte Gästetorwart Tim Seifert einen Schuss von Luca Roser. Nach einem Einwurf von Maurice Bürkin in der 30. Minute leitete Linus Engler den Ball weiter zu Luke Bühler, der mit einem strammen Flachschuss ins rechte Eck das 1:0 erzielte. Sechs Minuten später erstarb dem Gästeanhang der Torschrei auf den Lippen, als der Referee einen Kopfballtreffer wegen Abseits annullierte. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs schweißte Jochen Zimmermann einen Freistoß mit viel Effet im langen oberen Toreck ein. In der zweiten Halbzeit zeigten die Kaiserstühler ein anderes Gesicht. Nach einem Eckstoß von Jonas Kenk verzeichnete Gästekapitän David Schillinger eine Großchance, sein Kopfball ging trudelte aber am Tor vorbei (49.). Als Manuel Herr einen Schuss nur abprallen lassen konnte, war Nils Gut zur Stelle und erzielte den Anschlusstreffer. In der 81. Minute fiel die Entscheidung, als Marian Haas einen Freistoß aus 18 Metern an der Mauer vorbei ins Tor zirkelte.

Tore: 1:0 Luke Bühler (30.), 2:0 Jochen Zimmermann (45.+2), 2:1 Nils Gut (68.), 3:1 Marian Haas (81.). Schiedsrichter: Klemens Disch (Prechtal). Zuschauer: 120.