SV Endingen feiert 4:1-Erfolg im Derby gegen den SC Wyhl SV Weil und FC Zell mit Sieg und Niederlage: Klebriges Granulat und ärgerlicher Nichtpfiff

Der 3:1 (1:1)-Sieg beim SV Kirchzarten, der durch Treffer von Maximilian Maier (49.) und Marvin Stöhr (63.) nach der Halbzeit sichergestellt wurde, war deshalb Pflicht für die Weiler. Der Vorletzte hatte Justin Samardzics Führung (13.) ausgleichen können (38.). "Verdient" war der Auswärtssieg, wie Schepperle sagte, Kirchzarten hatte noch die Chance zum Anschluss, "doch wir hatten auch noch ein paar Konter, die wir nicht so gut ausgespielt haben". Beide Teams hatten nicht nur mit dem Gegner zu kämpfen, auch mit dem Untergrund. Das Granulat des Kunstrasens klebte. In der Halbzeit gingen Schraubenzieher herum, um die Kickschuhe zu säubern.

Es ist nicht ganz die Ausbeute, die sich Trainer Andreas Schepperle gewünscht hat nach der 1:3-Niederlage Ende September in Rheinfelden. Seitdem ist der SV Weil zwar in vier Spielen ungeschlagen geblieben und hat acht Punkte gesammelt. Doch der VfR Hausen hat seinen Vorsprung seitdem von einem auf fünf Punkte ausgebaut.

Es war kein unverdienter Auswärtserfolg für die Stegener, die durch einen frühen Treffer von Manuel Benz, ein Flachschuss aus der Distanz, in Führung gegangen waren (12.) und das 1:0 über die Zeit brachten. "Sie waren in der Summe den Tick besser", befand der Zeller Trainer Lars Müller nach der dritten Heimniederlage dieser Saison für den Landesligaaufsteiger, "ärgerlich" sei allerdings die Entstehung des einzigen Treffers gewesen, zumal es eine chancenarme Partie war, "eigentlich ein 0:0-Spiel", so Müller. Dem entscheidenden Tor sei "ein relativ klares Foul" vorausgegangen, monierte der Coach, dieselbe Situation habe der Schiedsrichter kurz zuvor auf der Gegenseite ungeahndet gelassen. Überdies war es keine zwingend gefährliche Aktion, der erfahrene und meist tadellos haltende FCZ-Torwart Christian Rapp hat sich in beim 0:1 vermutlich verschätzt. "Er dachte wohl, der Ball geht vorbei", sagte Müller. Sein Resümee: "Stegen war gut, aber wir waren auch nicht schlecht."

Mit langem Abwarten hielt sich niemand auf: In der sechsten Minute prüfte der Endinger Alexander Schillinger Gästekeeper Lößlin mit einem Distanzschuss, auf der anderen Seite scheiterte Jens Ritter an Torwart Lukas Wunderlich (13.). Die Einladung, die gleich darauf SVE-Verteidiger Marius Fischer mit seinem Fehlpass auf Sören Oberkirch aussprach, nahm Ritter nicht an. In der 36. Minute erzielte Fabian Schillinger auf Vorarbeit seines Bruders Alexander das 1:0. Vier Minuten darauf ließ Tobias Galli per direkt verwandeltem Freistoß das 2:0 folgen.

In der zweiten Halbzeit scheiterte erst David Stath an Wunderlich, dann erhöhte Simon Rohrer auf 3:0. Der Treffer sollte Folgen für die Trainerbank haben, wie im folgenden Abschnitt noch aufgezeigt wird. Das Spiel wurde im weiteren Verlauf hitziger und zerfahrener, und Referee Klimm zückte häufiger den gelben Karton. Als die Gäste in der 75. Minute im Spielaufbau den Ball verloren, hatte SVE-Kapitän Johannes Göhring freie Bahn und vollendete zum 4:0. Wenige Minuten vor dem Schlusspfiff verkürzte Sören Oberkirch für Wyhl auf 1:4 – der durchaus sehenswerte Treffer löste aber keinen Jubel bei der Gästemannschaft aus, da die Partie bereits entschieden war. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.