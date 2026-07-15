SV Emslage dreht Rückstand und feiert nächsten Testspielsieg von ZK · Heute, 09:10 Uhr · 0 Leser

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SV Emslage dreht Rückstand und feiert nächsten Testspielsieg Der SV Emslage bleibt in der Vorbereitung auf Kurs. Nach dem 2:2 gegen Listrup und dem 6:3 gegen die Reserve des ASV Altenlingen setzte sich die Mannschaft nun mit 6:2 gegen Schöninghsdorf durch. Dabei drehte Emslage einen frühen Rückstand und zeigte sich vor dem Tor erneut äußerst treffsicher.

Gestern, 19:30 Uhr VfL Emslage Emslage TSV Concordia Schöninghsdorf 1924 Schöninghsdo 6 2 Abpfiff Rückstand als Weckruf Zunächst erwischte Schöninghsdorf den besseren Start und ging durch Sebastian Snijders in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort des SV Emslage ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Rene Bruns glich nach Vorlage von Kai Völlering aus, ehe Völlering selbst noch vor der Pause mit dem 2:1 die Partie drehte. Mit dieser Führung ging Emslage in die Halbzeit. Emslage legt nach Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Kai Völlering per Foulelfmeter auf 3:1. Zwar verkürzte Manuel Gebben in der 61. Minute noch einmal auf 3:2, doch anschließend machte Emslage alles klar. Alexander Briegert traf zunächst per direktem Freistoß zum 4:2 und legte wenig später das 5:2 nach. Den Schlusspunkt setzte Rene Bruns mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 6:2-Endstand. Mit dem deutlichen Erfolg bleibt der SV Emslage auch im dritten Testspiel in Serie ungeschlagen. Nach dem 2:2 gegen Listrup und dem 6:3 gegen den ASV Altenlingen II präsentierte sich die Mannschaft erneut torhungrig und erzielte zum zweiten Mal in Folge sechs Treffer.

Düthmann führt Herbrum zum verdienten Testspielsieg Der SV Herbrum setzte sich im Testspiel mit 4:1 gegen den VfR Völlen durch. Mann des Tages war Simon Düthmann, der gleich dreimal traf und die Gastgeber mit seinen Offensivaktionen immer wieder vor Probleme stellte. Herbrum belohnt sich nach ausgeglichener Anfangsphase Bei herrlichem Sonnenschein starteten beide Mannschaften aktiv in die Begegnung. Die erste dicke Gelegenheit gehörte Herbrum, doch Simon Düthmann scheiterte nach einem gelungenen Spielzug zunächst am Völlener Schlussmann. Auch die Gäste meldeten sich immer wieder in der Offensive an und kamen in gefährliche Räume, fanden aber zunächst keinen Weg vorbei an der aufmerksamen Herbrumer Defensive. Nach einer kurzen Trinkpause belohnte sich der Gastgeber schließlich. Leon Gutreuter steckte den Ball stark durch, Düthmann sprintete in die Lücke und schob überlegt zum 1:0 ein. Kurz darauf kam Völlen zu einem Abschluss aus 16 Metern, verfehlte das Tor jedoch knapp. Auf der anderen Seite vergaben Gutreuter und Leo Klinghagen noch zwei aussichtsreiche Chancen, sodass es mit einer knappen Führung in die Halbzeit ging. Völlen drückt, Herbrum schlägt zurück Nach dem Seitenwechsel erwischte Völlen den besseren Start und kam mit viel Schwung aus der Kabine. Doch ausgerechnet in dieser Phase erhöhte Herbrum. Ein langer Ball von Thomas Lakeberg erreichte erneut Düthmann, der seinen Gegenspieler stehen ließ und zum 2:0 abschloss. Die Gäste blieben dennoch gefährlich. Ein Lattenschuss und wenig später ein Kopfball an den Außenpfosten zeigten, dass Völlen noch längst nicht aufgegeben hatte. Nachdem Leon Gutreuter zunächst aus aussichtsreicher Position über das Tor geschossen hatte, verkürzten die Gäste mit einem platzierten Schuss aus rund 18 Metern auf 2:1. Elfmeter bringt die Entscheidung Die Hoffnung auf eine spannende Schlussphase währte allerdings nur kurz. Herbrum erhielt einen Strafstoß, den Leon Gutreuter mit einem strammen Schuss ins linke Eck sicher zum 3:1 verwandelte. Nur wenige Minuten später setzte Simon Düthmann den Schlusspunkt. Nach einem starken Dribbling blieb er vor dem Tor eiskalt und schob überlegt zum 4:1 ein. Direkt danach wurde der Dreifachtorschütze unter dem Applaus ausgewechselt. Am Ende brachte Herbrum den Vorsprung souverän über die Zeit und feierte einen verdienten 4:1-Erfolg, bei dem Simon Düthmann mit drei Treffern klar herausragte.

Sögel dreht nach Ausgleich auf und schlägt Surwold 4:1 Der SV Sigiltra Sögel hat sein Testspiel gegen den SV Surwold mit 4:1 gewonnen. Nach einer starken Anfangsphase der Gastgeber brachte Elias Kruse seine Mannschaft in der 26. Minute verdient in Führung. Bereits zuvor hatte David Olliges die große Chance zur Führung, während Surwold durch Lukas Borgmann am Pfosten scheiterte. Nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen durch Borgmann in der 57. Minute zunächst der Ausgleich. Sögel ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und fand schnell die passende Antwort. Joker Krisztian Kazamer stellte in der 65. Minute die Führung wieder her, ehe David Kamlage nur drei Minuten später auf 3:1 erhöhte. Surwold vergab anschließend noch eine gute Möglichkeit, als Sögels Torhüter zunächst parierte und der Nachschuss am Tor vorbeiging. Den Schlusspunkt setzte schließlich Arne Düttmann, der nach Vorarbeit von Laszlo Bodnar in der 80. Minute den 4:1 Endstand erzielte. Nach einer überlegen geführten ersten Halbzeit und einer kurzen Phase nach dem Ausgleich zeigte sich Sögel vor allem in der Schlussphase effizient und entschied das Freundschaftsspiel letztlich verdient für sich.