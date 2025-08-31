SV Emmerich-Vrasselt feiert deutlichen Derbysieg beim RSV Praest

Die Rahmenbedingungen hätten am Sonntagnachmittag kaum besser sein können: Derbyzeit in der Kreisliga A. Am Brillackweg empfing der RSV Praest den SV Emmerich-Vrasselt – ein Duell, das die Emmericher Fußballfans zuletzt nur bei den Stadtmeisterschaften erleben durften. Nun stand es endlich wieder im Liga-Alltag auf dem Programm – und endete mit einem klaren Sieger.

Der SV Vrasselt setzte sich verdient mit 1:5 durch und ließ dem Gastgeber nach früher Führung keine Chance. Bereits in der 5. Minute brachte David Broich den RSV in Front. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nach einer Viertelstunde glich Jan Kurt Giesbers aus und stellte die Partie auf Anfang. Von diesem Moment an übernahm Vrasselt die Kontrolle. Marco Buscher drehte die Partie mit einem Doppelpack noch vor dem Halbzeitpfiff auf 1:3.

Driever zufrieden mit der Mannschaft

„In der ersten Viertelstunde haben wir uns noch etwas schwergetan. Doch mit dem Ausgleich ist bei uns der Knoten geplatzt. Wir haben schlussendlich das Derby verdient gewonnen und sind eine Woche Tabellenführer“, zeigte sich SVV-Trainer Thomas Driever mit einem Lächeln zufrieden. Nach der Pause schraubten erneut Giesbers sowie Lukas Jansen das Ergebnis weiter in die Höhe und sorgten für den klaren 1:5-Endstand.



Wolters mit sportlichem Fazit

RSV-Coach Marcel Wolters musste hingegen ein ernüchterndes Fazit ziehen: „Wir haben heute leider nicht mitgespielt, was gerade in so einem Derby sehr schade ist. Trotz der Führung waren wir viel zu passiv und haben das vermissen lassen, was uns in den ersten beiden Spielen ausgezeichnet hat. Glückwunsch an Vrasselt – der Sieg geht auch in der Höhe absolut in Ordnung.“