SV Elversberg verpflichtet Offensiv-Talent Raif Adam

Der gebürtige Hamburger wechselte zur Saison 2019/2020 von seinem Jugendverein SV Lurup Hamburg in das Nachwuchsleistungszentrum des HSV und durchlief dort mehrere Ausbildungsstufen bis zur U17. Nach weiteren Stationen beim Eimsbütteler TV und dem SC Victoria Hamburg, bei denen er erste Erfahrungen im Herrenbereich sammelte, kehrte Adam im vergangenen Sommer zum Hamburger SV zurück. Für die zweite Mannschaft des HSV kam der Offensivspieler seither in der Regionalliga Nord zum Einsatz. In 21 Pflichtspielen bis zur Winterpause war Adam an 13 Toren direkt beteiligt – sieben Treffer erzielte er selbst, sechs weitere bereitete er vor. Zum Einsatz kam er dabei überwiegend auf der rechten Offensivseite, konnte seine Qualitäten aber auch auf weiteren offensiven Mittelfeldpositionen einbringen.

„Raif verfügt über sehr gute technische Fähigkeiten und ist im offensiven Eins-gegen-Eins sehr durchsetzungsstark“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. „Er hat in der Regionalliga gezeigt, dass er seine Qualitäten konstant einbringen kann. Wir sehen in ihm das Potenzial, seine Leistungsfähigkeit auch auf höherem Niveau abzurufen. Umso mehr freuen wir uns darauf, bei der SV Elversberg gemeinsam mit ihm die nächsten Schritte zu gehen.“ Raif Adam ergänzt: „Ich bin sehr gespannt auf das neue Kapitel bei der SV Elversberg. Es fühlt sich für mich wie der richtige nächste Schritt an, und ich weiß, dass ich hier die Chance habe, mich in einem sehr guten Umfeld im Profibereich zu etablieren. Dafür werde ich hart arbeiten, mich bestmöglich einbringen und alles investieren.“