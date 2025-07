SV Elversberg verliert Geister-Test in Eindhoven

Die SV Elversberg hat am Samstagmittag ein Testspiel vor leeren Rängen gegen den niederländischen Champions-League-Teilnehmer PSV Eindhoven mit 1:3 verloren. Das Spiel fand im Rahmen des Trainingslagers in Mierlo statt.

Zweitligist SV Elversberg testete zum Abschluss seines einwöchigen Trainingslagers im holländischen Mierlo gegen den niederländischen Champions-League-Teilnehmer PSV Eindhoven. Das Spiel fand am späten Vormittag hinter verschlossenen Türen statt. Den einzigen Treffer der Gäste aus dem Saarland erzielte Neuzugang Lasse Günther zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich im ersten Durchgang. In der zweiten Hälfte entschieden die Niederländer die Begegnung mit zwei Treffern zu ihren Gunsten. Am kommenden Samstag, 19. Juli, tritt das Elversberger Team um 15.30 Uhr in Zuzenhausen gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim an. Für den neuen SVE-Trainer Vincent Wagner ist es die Rückkehr an seine bisherige Wirkungsstätte.